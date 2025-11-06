Kim Kardashian se estrella con “Todas las de la ley”: la crítica la destroza sin piedad

Lo que prometía ser un nuevo golpe de efecto de Ryan Murphy ha acabado convertido en un desfile de críticas feroces. "Todas las de la ley", la nueva serie protagonizada por Kim Kardashian, ha sido recibida en Estados Unidos con una dureza poco habitual incluso en una industria tan despiadada como la televisiva. Y eso que el envoltorio lo tenía todo: Disney+, un reparto de estrellas y la maquinaria promocional en pleno rendimiento.

Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor... y, por supuesto, Kim Kardashian como reclamo mediático. Pero ni el talento consolidado ni la celebridad del clan Kardashian han conseguido salvar un guion que la crítica ha calificado de “acartonado”, “vergonzoso” y “torpemente expositivo”. Rotten Tomatoes le da un demoledor 6% de aprobación, una cifra que en la era de los fandoms ultras resulta casi una rareza.

Medios como Variety, USA Today o Collider no han tenido piedad. "Como todos los subidones de azúcar, el subidón se desvanece rápido y te deja con dolor de estómago", ironiza Variety. En USA Today han ido aún más lejos: "Un espectáculo vergonzosamente terrible con guiones peores que los que escupía Chat GPT hace dos años". En Collider hablan directamente de diálogos "agotadoramente groseros" y situaciones que intentan ser brillantes, pero solo generan incomodidad.

Y en el epicentro del terremoto, Kim Kardashian. Su paso previo por "American Horror Story" ya dejó dudas, pero ahora la crítica coincide en que su interpretación está más cerca del cartón piedra que del drama legal convincente. En palabras de The Hollywood Reporter: "Una protagonista apropiadamente acartonada para este drama vacío e imperdonablemente aburrido". Incluso The Wrap sugiere que podría tratarse de "la peor serie que ha firmado Ryan Murphy en toda su carrera".

La debacle ha cruzado el Atlántico. Medios británicos como The Guardian o The Times no han suavizado el tono. Este último incluso ha dejado una sentencia que pasará a los anales de la televisión: "Podríamos estar ante el peor drama televisivo de la historia". Una afirmación que, en boca de la prensa británica, no es un capricho, sino un disparo con puntería.

La gran paradoja de "Todas las de la ley" es que, en su intento por impactar, ha conseguido justo lo contrario: un producto plano, con ínfulas de grandeza, que ha acabado siendo el hazmerreír de la crítica. Quizá el problema no sea Kim Kardashian en sí, sino el intento desesperado de convertir cualquier fenómeno viral en una propuesta de calidad. Porque, a veces, ni el más mediático de los repartos puede esconder la falta de alma.