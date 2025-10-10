Kim Kardashian se viste de abogada en 'Todas las de la ley', el nuevo drama de Ryan Murphy

Su vida no se entiende sin cámaras de televisión, pero han tenido que pasar más de dos décadas para que Kim Kardashian, pionera en los realities de televisión, pueda decir que finalmente lo ha conseguido. La modelo y empresaria será la protagonista de la serie 'Todas las de la ley', y todo se lo debe al productor Ryan Murphy.

Este drama legal, en el que la estrella estadounidense comparte escena con Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka con Sarah Paulson y Glenn Close, verá la luz en Disney Plus+ el 4 de noviembre con el estreno de los primeros tres episodios.

Y como si del destino se tratara, la ficción verá a Kim Kardashian en el papel de la abogada Allura Grant, un oficio que conoce muy de cerca, pues su padre fue uno de los abogados que llevó el juicio de O. J. Simpson en el que el exjugador fue acusado de dos homicidios en 1995.

En 'Todas las de la ley, su personaje formará equipo con otras abogadas especializadas en divorcios que abandonan un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho de abogados. Duras, brillantes y emocionalmente complicadas, se enfrentan a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que se atreven a cambiar las reglas del juego.

La serie refleja el pensamiento de Murphy, quien siempre ha mostrado interés en el poder y el privilegio y que nunca ha dejado de trazar los límites que giran alrededor de estos grandes temas existenciales. Sin ir más lejos, firma Monstruos, la serie antológica de crímenes reales que se estrenó en Netflix en 2022 y que ha dado pie a cuatro temporadas.