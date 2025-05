Prisión preventiva para el hombre que planeó atentar en el concierto de Lady Gaga de dos millones de personas

Un tribunal brasileño ha decretado prisión preventiva contra el supuesto líder de un grupo que es investigado por presuntamente planear un atentado con explosivos caseros durante el macroconcierto de Lady Gaga en Río de Janeiro el pasado sábado.

El sospechoso, que no fue identificado, fue arrestado el domingo en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur del país, y puesto en libertad horas después, tras pagar una fianza, pero regresó a prisión este lunes después de no haberse presentado a la audiencia judicial que tenía prevista.

La orden de prisión fue dictada por la jueza Fabiana Pagel, del Núcleo de Gestión Estratégica del Sistema de Prisiones (Nugesp), que tuvo en cuenta que el investigado tenía en su posesión tres armas, según un comunicado del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul.

En su argumentación, la magistrada recalcó la importancia de la lucha contra el discurso del odio "para construir una sociedad más justa, segura y democrática".

El domingo, la Policía Civil de Río informó de la operación y captura de dos personas, entre ellos el supuesto responsable de la operación y un adolescente que fue arrestado en Río de Janeiro.

El operativo se adelantó de forma simultánea en trece inmuebles de los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul y Mato Grosso.

La investigación identificó que los sospechosos "reclutaban" a adolescentes a través de internet para "promover ataques con uso de explosivos improvisados".

Los presuntos sospechosos usaban "perfiles falsos" en redes sociales para hacerse pasar por "miembros de la comunidad de seguidores de Lady Gaga, conocidos mundialmente como 'Little Monsters'", indicó en una nota el Ministerio de Justicia, que colaboró en la acción.

Las autoridades indicaron que el grupo buscó atentar durante el concierto de la afamada vocalista estadounidense, que reunió a 2,1 millones de personas en la playa de Copacabana, según estimaciones oficiales, para "obtener notoriedad en las redes sociales" y como parte de un "desafío".

"La red promovía la radicalización de adolescentes, la difusión de crímenes de odio", principalmente contra la comunidad LGTBI, "la automutilación y contenidos violentos como forma de pertenencia y desafío entre los jóvenes", señaló el Ministerio de Justicia.

En uno de los lugares de la operación, la Policía registró en Macaé, municipio del estado de Río, el domicilio de un hombre que también planeaba ataques y amenazó con matar a un menor en directo.

La acción, bautizada como 'Fake Monster', se adelantó gracias a una alerta del departamento de Inteligencia de la Policía de Río, que "identificó células digitales orientadas a inducir conductas violentas en jóvenes mediante lenguajes cifrados y desafíos con simbología extremista".

Lady Gaga ofreció sobre la orla de Copacabana un multitudinario concierto gratuito que duró unas dos horas y se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad que involucró a unos 5.000 agentes.

El mayor "show" de la carrera de Lady Gaga

Lady Gaga no se mordió la lengua tras conocerse el fallido atentado en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. La artista, que congregó a más de dos millones y medio de personas en el que ya es el mayor "show" de su carrera, expresó su consternación y su mensaje de apoyo a las comunidades amenazadas, en especial al colectivo LGBTQ+, uno de los principales objetivos del plan frustrado por la policía brasileña.

En un comunicado difundido por su equipo, Gaga aseguró que solo tuvo conocimiento de la amenaza a través de los medios, una vez finalizado el evento. "Nos enteramos de esta presunta amenaza a través de los medios esta mañana", declaró un portavoz de la artista subrayando que durante la preparación y celebración del concierto no existió ninguna alerta de seguridad comunicada por las autoridades locales.

"Antes y durante el concierto, no se conocían problemas de seguridad, ni la policía ni las autoridades informaron a Lady Gaga sobre posibles riesgos", señaló un portavoz en un comunicado recogido por 'The Hollywood Reporter'.

Lady Gaga, conocida por su activismo y su defensa de la diversidad, lamentó profundamente que la música y la celebración fueran amenazadas por el odio. "La música debe ser un refugio, no un objetivo de odio", expresó la artista a través de sus redes sociales donde también agradeció la labor de las fuerzas de seguridad y reiteró su compromiso con la inclusión y la libertad de expresión.

"Mi corazón está con todos los que se sintieron vulnerables o asustados. Seguiremos luchando juntos por el amor y la igualdad", añadió.

La artista concluyó su mensaje reafirmando la importancia de la música como espacio seguro y de encuentro: "Nada podrá apagar la luz de quienes creen en un mundo mejor. Gracias, Brasil, por demostrar que el amor siempre es más fuerte que el miedo".