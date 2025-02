Marvel Studios confirma que trabaja en una nueva adaptación de The Punisher

Marvel Studios ha confirmado que The Punisher tendrá una presentación especial en Disney+, es decir, un producto individual del personaje interpretado por Jon Bernthal, que volverá a la acción la próxima semana siendo uno de los personajes recurrentes en "Born Again", que llegará a la plataforma de streaming en poco más de una semana.

Se confirman los rumores

Según el insider Daniel RPK, conocido por su fiabilidad en información de Marvel, Disney+ ya trabaja en una serie independiente para The Punisher, aunque no se ha confirmado si continuará directamente desde la serie de Netflix o si reimaginará la historia del personaje. The Punisher, centrada en Frank Castle, sigue a un hombre devastado por el asesinato de su familia, quien se embarca en una búsqueda de venganza que lo transforma en una figura implacable y atormentada. Este posible spin-off podría aclarar las dudas sobre el futuro del personaje, cuya evolución también será observada en "Daredevil: Born Again", una de las apuestas más esperadas de Disney+ para este 2025. Esta información ha sido confirmada por Marvel Studios que preparara un episodio especial de presentación de The Punisher, como ya hicieran en octubre de televisión con el personaje del Hombre Lobo, interpretado por Gael García Cortés, un especial de 53 minutos de duración.

Mientras tanto, lo que sí aterriza ya en Marvel Studios y Disney+ es "Daredevil: Born Again", cuyos primeros nueve episodios de los 18 que conformaran las dos temporadas, llegan este primer trimestre de 2025, en el que se retomará la historia contada previamente por Netflix. Sin duda, uno de los productos más esperados por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.