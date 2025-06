Marvel Studios revela la fecha de estreno de los capítulos de 'Ironheart', la sucesora de Iron Man

La nueva serie de Marvel Studios, 'Ironheart', aterriza el próximo martes 24 de junio al catálogo de contenidos de la plataforma de streaming de Mickey Mouse. La ficción, que cuenta con Ryan Coogler (director de 'Creed', 'Sinners' y 'Black Panther') como productor ejecutivo, finalizará la fase 5 de Marvel Studios y la propia Marvel ha decidido lanzar la serie en dos tandas de tres capítulos:

Episodios 1,2,3 (24 de junio)

Episodios 4,5,6 (1 de julio)

Después de los sucesos ocurridos en 'Black Panther: Wakanda Forever' (2022), Riri Williams, una joven genio del MIT, regresa a su ciudad natal, Chicago, para continuar desarrollando su avanzada tecnología. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se cruza en el camino de Parker Robbins, también conocido como The Hood, un personaje misterioso que utiliza magia oscura. Este enfrentamiento abre una nueva etapa en la vida de Riri, marcada por el conflicto entre ciencia y hechicería. A medida que trata de proteger lo que más quiere y dar forma a su identidad como Ironheart, se ve obligada a cuestionar sus creencias sobre el poder, la responsabilidad y el equilibrio entre conocimiento y lo desconocido. En este nuevo desafío, Riri no solo tendrá que enfrentarse a enemigos externos, sino también a sus propios miedos, en una historia que combina acción, misterio y el descubrimiento de uno mismo. Dominique Thorne tiene un duro trabajo por delante como sucesora de la tecnología de Tony Stark, aunque ha sido bendecida por el propio Iron Man, Robert Downey Jr.

Una nueva forma de actuar

En un pasado no muy lejano, Marvel Studios asombró al mundo con dos titánicos largometrajes de los Vengadores que fueron recibidos entre vítores por la audiencia y la crítica mundial. La compañía, perteneciente a Walt Disney Company, ha sufrido desde la pandemia en adelante varios problemas, no económicos, ya que es una de las grandes productoras audiovisuales que más dinero han recaudado en taquilla con éxitos palpables como 'Deadpool and Wolverine', aunque sí han errado a nivel organizativo, sumiendo en un caos de contenidos entre las producciones que llenaban las salas de cine y las series que aterrizaron en Disney+. A partir de 2025 empezó una nueva forma de actuar, separando las líneas editoriales de televisión, cine y animación, para poder ofrecer al fan de Marvel Studios los mejores productos posibles. 'Ironheart' es anterior a este plan de acción de Marvel Studios, por eso la emisión de los capítulos en dos tandas de tres episodios, aunque sí funciona, es posible que sigamos disfrutando de las aventuras de Riri Williams como Ironheart.