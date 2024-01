"Masters of the Air": los pilotos que llevaron la guerra a la puerta de Hitler

En plena Segunda Guerra Mundial 35 hombres y sus 350 aviones B-17 marcaron la diferencia en la lucha de Europa contra la amenaza nazi. Esta es la historia de los hombres de la «Bloody Hundredth» («Centésimo sangriento»), que eran los soldados del 100th Bomb Group de la Eighth Air Force estadounidense. Apple TV+ acaba de estrenar «Los amos del aire», miniserie de 9 episodios fue creada por John Shiban y John Orloff, y basada en el libro de Donald L Miller «Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany». Dinero, productores de lujo y buenos actores han creado una súper producción que no tiene nada que envidiar a sus dos hermanas mayores, «Band of Brothers» (2001) y «The Pacific» (2010).

Esta historia repleta de cazadoras de aviador llenas de sangre comenzó su andadura allá por 2012; desertó de HBO a Apple TV+ en 2019, convirtiéndose en la primera serie interna de Apple Studios; fue filmada, retrasada y filmada nuevamente a lo largo de 2021, por culpa de la Covid. Pasadas las penas se puede disfrutar de una serie que tiene una cabecera espectacular que dura 2:20 minutos y destaca por su grafismo. No en vano detrás de la serie está el antiguo equipo de producción de los proyectos nombrados: Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman y recuperaron a Cary Joji Fukunaga, para los cuatro primeros episodios. La inversión de la serie está entre 250 y 300 millones de dólares, y han reunido a un reparto de auténtico lujo: Austin Butler, («Elvis»), Callum Turner (Animales fantásticos»),Bel Powley, Barry Keoghan, Josiah Cross, Anthony Boyle, Stephen Campbell Moore, Branden Cook, Ncuti Gatwa Raff Law, y Sawyer Spielberg. La historia gira en torno a dos amigos, Butlerque interpreta a Maj Gale «Buck» Clevan y Turner es John «Bucky» Egan, ellos comandan respectivamente una «fortaleza volante» con 11 hombres a bordo, y el total de la 100th, formada por jóvenes de todas las partes de EE. UU. para llevar «la guerra a la puerta de Hitler», y que se han alistado porque quieren volar, no quieren ser soldados. Pero a 25.000 pies de altura (más de 7,5 kilómetros) la falta de oxígeno se ceba con unos, el frío con otros, y los que sobreviven a esto pueden acabar con una bala en el casco.

La serie nos muestra una dualidad dolorosa sin glorificar la guerra. La de estos hombres que a la comida de antes de una misión sobre Alemania la llaman «la última cena», cada vez, ya que de muchas misiones hay decenas que no vuelven (alguna sólo vuelve un B-17), y fueron responsables de lanzar más de 640.000 toneladas de bombas sobre los nazis. Por otro lado gozan de su vida personal entre misiones. En cada capítulo veremos cómo alternan en sus bares preferidos mientras brindan por los compañeros caídos en escenas que pondrán la carne de gallina. Estos jóvenes que siempre hablan alto por el ruido de las hélices y no hablan de sus sentimientos, si no que elaboran fuertes apretones de mano mirándose a los ojos. Estas escenas «humanas» entran en el corazón del espectador que quizá vea cómo se preocupa por estos soldados sin saber si seguirán en el reparto al acabar el capítulo. Por supuesto destacan las escenas de acción, que ponen el máximo mimo en los detalles. Así veremos los aviones despegar (algunos), y sobrevolar el objetivo viendo cómo son abatidos sus compañeros de ala. Trozos de fuselaje se mezclan con disparos de antiaéreos desde tierra y cada vuelo se convierte en un juego a vida o muerte. La calidad de la serie se nota cuando te parece emocionante el momento en el que los pilotos arrancan los motores y ves a Barry Keoghan y Austin Butler hacer una lista de verificación de despegue. También son oro esos pequeños momentos de tranquilidad entre pilotos que tan poco duran, como montar en bicicleta, o jugar con los niños a quemar el exceso de combustible de la pista, y que siempre interrumpe una sirena.

«Señor, guarda y guía a los hombres que vuelan por los grandes espacios del cielo», es la plegaria que escucharemos en la serie que tiene un desarrollo que se encamina hacia la épica. Todos estos soldados establecen una relación de hermanos de sangre por encima de rangos y que transforma niños en hombres. Las experiencias en la guerra forjan hermandades, ya sea en trincheras o en los gélidos confines de un B-17, a 25.000 pies.