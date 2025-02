'El Ministerio del Tiempo': su creador, muy duro en sus redes sociales con TVE

Los cambios en la organización de los contenidos y la parrilla de RTVE siguen generando revuelo. De hecho, muchos usuarios han mostrado su desacuerdo a través de las redes sociales sobre la elección del horario y la fecha de estreno por parte del ente público de la serie 'Asuntos internos'. El motivo del "conflicto" viene porque ha sido ubicada en la noche del miércoles y tendrá que competir con otros programas de mucho éxito: 'El capitán América', 'La Isla de las Tentaciones' y 'Next Level Chef'.

Tanto es así, que el guionista y el productor de la serie 'El Ministerio del Tiempo' (Javier Olivares) no ha dudado en criticar esta nueva política de TVE en la que la ficción cuenta con un menor protagonismo en su parrilla. Como podemos observar, actualmente en prime time seleccionan contenidos relacionados con el entretenimiento o con el cine estadounidense.

Muy crítico en sus redes sociales

De hecho, el creador de esta serie tan reconocida de TVE ha sido muy duro con la cadena a través de diversas publicaciones en sus perfiles de redes sociales. En una de ellas, reacciona a un comentario en el que se critica la elección del miércoles como fecha de emisión de la serie. "No me quejo de que tengamos fecha, ¿pero tiene qué ser un miércoles?. Más que nada por el tema de audiencias y la inexplicable importancia que les dan, porque si el Late Xou, siendo de las grandes bazas, no pudo contra el Capitán En América, Asuntos Internos lo tiene chungo".

Ante este comentario, Javier Olivares decidió expresar su opinión al respecto: "Sencillamente, no les gustan las series. Ni entienden el valor que le han dado a TVE. Es una opción respetable, pero el tiempo juzgará cómo, desde Tornero hasta hoy, se ha destrozado algo tan importante para una televisión pública. Es una tendencia opuesta a lo que ocurre en toda Europa".

Por tanto, el creador apunta a José Manuel Pérez Tornero (que asumió el cargo de presidente de RTVE en 2021) y a sus sucesores (Elena Sánchez Caballero y Concepción Cascajosa - interinas, y José Pablo López - actual dirigente) como los responsables de esta tendencia y de que, entre otras cuestiones, hayan decidido que 'El Ministerio del Tiempo' no tenga una quinta temporada.

Habla de "ninguneo" y "maltrato"

Es más, Javier Olivares ha ido un paso más allá y en otra publicación quiso responder al comentario de otro usuario que le preguntaba qué le debe a TVE tras el "maltrato y ninguneo de su serie". "No le debo nada. Es más, te doy la razón en lo de ninguneo y maltrato. No sólo El Ministerio, eh... Que con Ena se están luciendo también (y ya hablaremos de ello tranquilamente). Pero mi opinión como espectador y ciudadano no la mezclo con la profesional. Soy así, lo siento".

Por último, y a raíz de dicho comentario, hay que recordar que a pesar de todas estas discrepancias Javier Olivares ha vuelto a colaborar con la cadena. De hecho, estuvo presente en el rodaje, que comenzó en septiembre de 2023, de la serie biopic sobre Victoria Eugenia de Battenberg: 'Ena'. Es más, esta serie tampoco tiene fecha de estreno y el guionista ha sido muy tajante al respecto: "Ya no espero nada. Es muy duro, te lo aseguro".