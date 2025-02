Movistar Plus+ se viste de gala para recibir uno de los dramas históricos del año

Arrancamos hoy el segundo mes de 2025, cargado de series de época de la mano de Movistar Plus+, que no solo tiene el mejor cine de Hollywood en su catálogo de contenidos. La televisión de pago más importante de nuestro país reúne en el mes más corto del año alguna de las mejores ficciones dramáticas que se pueden ver a día de hoy en la pequeña pantalla.

Estrenos cargados de lucha y emoción

En febrero, Movistar Plus+ presenta un atractivo catálogo de series inspiradas en hechos reales, ofreciendo historias conmovedoras y apasionantes. Entre ellas destaca "Wolf Hall", disponible desde el 3 de febrero. Este drama histórico ambientado en la Inglaterra del siglo XVI narra el ascenso de Thomas Cromwell como hombre de confianza de Enrique VIII, en medio de intrigas políticas y religiosas. Basada en las novelas de Hilary Mantel, la serie brilla gracias a las actuaciones de Mark Rylance y Damian Lewis, así como una ambientación minuciosa que transporta al espectador a una época turbulenta. El día 11 llega "So Long, Marianne", una serie que revive la historia de amor entre Leonard Cohen y Marianne Ihlen en la isla griega de Hydra durante los años 60. Esta producción no solo retrata su relación, sino que explora la esencia artística de la época, con actuaciones destacadas de Alex Wolff y Thea Sofie Loch Næss. Ambas propuestas prometen cautivar a los amantes de los dramas históricos y biográficos.

Gran abánico de géneros

Más adelante, el 21 de febrero, se estrena "DOC", un procedimental médico centrado en una doctora que, tras un accidente, enfrenta el desafío de reconstruir su vida mientras lidia con una amnesia parcial que borra ocho años de recuerdos. Inspirada en hechos reales, esta serie combina drama personal y resolución de casos médicos, con Molly Parker en un papel protagonista lleno de matices. Febrero también trae el esperado regreso de "Yellowjackets", cuya tercera temporada se estrena el día 26. Con su mezcla de drama, misterio y elementos sobrenaturales, la serie promete ahondar aún más en los oscuros secretos de las supervivientes. Además, estará disponible la segunda temporada de "Crimen, de Irvine Welsh" desde el 19 de febrero. Con estos estrenos, Movistar Plus+ refuerza su oferta de series internacionales, abarcando géneros que van desde lo histórico hasta lo contemporáneo, garantizando entretenimiento de calidad para todo tipo de espectadores.