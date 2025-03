Nancho Novo: "Es un personaje que está en las antípodas de lo que yo soy"

En esta serie ("Sueños de libertad"), al igual que sucede en la mayoría, la elección de los actores y actrices es fundamental. De hecho, Eulàlia Carrillo, coordinadora de guion, les halaga: "Tenemos un casting estupendo. Unos actores extraordinarios". Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos están desde el inicio ya que, a veces, es necesario añadir nuevos personajes a las tramas para dar una vuelta más a la historia y generar nuevas sensaciones en los espectadores. Por ejemplo, con el comienzo de la segunda temporada pudimos empezar a disfrutar de Alejandro Albarracín (en el papel de Pelayo), de Pepa Aniorte (Manuela), Ana Labordeta (Inés) y Arturo Querejeta (Fermín). Además, hace un par de semanas, se incorporó la actriz Marta Calvó a este gran elenco través del personaje de doña Clara, la madre de Pelayo Olivares.

Por otro lado, sí que hay algunos protagonistas que llevan al pie del cañón desde el día uno de «Sueños de libertad». Es el caso de Nancho Novo, el reconocido actor español que interpreta el papel de Damián de la Reina en la serie. "Es un personaje que me encanta. Me fascina porque tiene grandes claroscuros. Se equivoca mucho, pero lo sufre. Se da cuenta porque es inteligente. Es consciente de que lo que ha hecho no está bien y genera un conflicto interior que es muy interesante. Su objetivo siempre es el bien de la familia. Sea el bien o lo que él considera el bien", explica Eulàlia. Además, añade: "No podemos ser más afortunados por tenerle. No solo tiene la calidad del trabajo y la exigencia de la serie diaria, sino que es capaz de dar todos los matices. Si no fuera él, no sé si nos creeríamos a su personaje. Ya no nos imaginamos a otro actor como Damián de la Reina".

Declaraciones del protagonista

Por su parte, Novo atiende a LA RAZÓN y relata la mayor dificultad a la que se enfrenta en la interpretación de este papel tan destacado de la serie: "El reto más grande es que es un personaje que está en las antípodas de lo que yo soy. Tanto en formas de actuar, maneras de comportarme, de aspecto físico..., como en su interior. Los valores que tiene, la importancia de las apariencias por encima de cualquier cosa...Un personaje que está muy alejado de lo que soy". Además, puntualiza: "Es el mayor reto y lo que más me gusta de él. Meterme en la piel de alguien que no tiene nada que ver conmigo. Me apasiona porque me obliga a tener que ser una persona completamente distinta en los rodajes".

Nancho Novo, en una escena de "Sueños de libertad" Atresmedia

Igualmente, el actor ha destacado los momentos más exigentes de las grabaciones: "Tenemos muchas escenas al día y el trabajo de retentiva o memorización, es importante. Hay escenas en las que tienes que llorar, vivir el dolor más extremo..., y se necesita mucha concentración para lograr abstraerte de todo el enjambre de técnicos que están en un plató. Las más complicadas son donde el personaje es más enfático. Hay una discusión grande, tienes que dar voces, hablar rápido...».

Por último, Nancho Novo ha advertido a los aficionados a «Sueños de libertad»: "Si hasta ahora os hemos tenido acostumbrados a las sorpresas y a los giros de guion inesperados, preparaos porque vienen curvas. En breve, habrá cambios en la trama que dejarán a la gente estupefacta. Llegan momentos potentes".