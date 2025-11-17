Netflix comparte el tráiler de 'Ciudad de sombras', el último papel de Verónica Echegui

Misterio, un asesino en serie y el arte de Gaudí se han apoderado de la última ficción en la que trabajó Verónica Echegui, el thriller policial 'Ciudad de sombras'. Unos elementos que se pueden apreciar en el tráiler de la ficción que ha compartido Netflix ante su inminente estreno, el 12 de diciembre. La serie, dirigida por Jorge Torregrossa y producida por Arcadia, es la adaptación de la primera novela de la tetralogía 'Milo Malart'.

"Eduard Pinto, CEO de una de las empresas constructores más importantes en Cataluña desapareció hace unos días. Lo han encontrado esta mañana en un balcón de la fachada de la Casa Milá". Así arranca el vídeo, que muestra cómo la trama comienza a desarrollarse a partir de un macabro crimen ocurrido en la icónica Casa Milà, conocida como La Pedrera, donde un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí.

Tras ello, el inspector Milo Malart (Isak Férriz), hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresará a la actividad en la Ciudad Condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), tratar de dar con el autor del crimen. La pareja formada por Férriz y Echegui en los seis episodios que adaptan la primera novela de Aro Sáinz de la Maza, estará acompañada por otros actores como Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Ballester.

En este primer vistazo que ha compartido la plataforma de streaming, se puede observar a los protagonistas en distintos parajes de Barcelona, que se convierte en otro personaje más de la historia. Sin ir más lejos, el rodaje de la serie se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de Cataluña y, entre ellas, ha comprendido icónicos edificios de la Ciudad Condal.

'Ciudad de sombras' supone la última serie de Verónica Echegui, fallecida el pasado mes de agosto a los 42 años después de haber pasado varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de una enfermedad.