"Parish": venganza y velocidad en Nueva Orleans

AMC+, la plataforma de streaming de la cadena AMC, ha lanzado su nueva apuesta en el mundo de las series: "Parish". Se trata de una dramática historia de acción que está producida y protagonizada por el actor Giancarlo Esposito, reconocido por sus interpretaciones en éxitos como "Breaking Bad", "Better Call Saul" o "The Mandalorian".

En "Parish", Esposito encarna a Gracian "Gray" Parish, un hombre de familia y dueño de un servicio de coches de lujo en la ciudad de Nueva Orleans. La trama se desencadena cuando su hijo es asesinado y su negocio se desmorona, llevándolo a un encuentro con un viejo amigo de sus días como conductor. Esta reunión resucita viejos hábitos y lo arrastra hacia un enfrentamiento de alto riesgo con un violento sindicato criminal.

La serie, ambientada y rodada en Nueva Orleans, cuenta con un elenco que incluye a Zackary Momoh como "The Horse", un gánster zimbabuense establecido en la ciudad; Paula Malcomson como Rose, la esposa de Parish y madre de sus hijos; Skeet Ulrich como Colin, un viejo amigo de Gray; Bonnie Mbuli como Shamiso Tongai, la hermana mayor y protectora de "The Horse"; e Ivan Mbakop como Zenzo, el hermano de "The Horse", entre otros actores. Además, el talentoso Bradley Whitford, ganador de premios Emmy, SAG y Critics Choice, interpreta a Anton, un personaje con una fachada encantadora e inteligente que en realidad dirige de manera encubierta una organización criminal en Luisiana. Su conflicto con el sindicato criminal liderado por "The Horse" lo enfrenta directamente a Parish.

Si hasta aquí la trama te ha resultado familiar es porque tiene una explicación: "Parish" no es un contenido audiovisual nuevo; está basada en la exitosa serie británica "The Driver", creada por Danny Brocklehurst y Jim Poyser. Asimismo, la serie no solo despierta un eco familiar, sino que también despliega matices que recuerdan a otros éxitos del género como "Succession" o "John Wick". Además, su estilo natural y fundamentado en la cinematografía evoca en grandes momentos las emocionantes atmósferas de "Breaking Bad" o de "Better Call Saul". La producción de la serie corre a cargo de AMC Studios en asociación con A+E Studios y Thruline Entertainment. Entre los productores ejecutivos se encuentran Giancarlo Esposito, Eduardo Javiher Canto o Ryan Maldonado.

Giancarlo Esposito ofrece una actuación fascinante en el papel de Gray Parish, un personaje que representa una dualidad intrigante: por un lado, es un padre intentando lidiar con la pérdida de su hijo, y por el otro, un conductor de fugas con un pasado complicado. Esposito logra salir del molde de villano en el que parecía estar encasillado, ofreciendo una interpretación matizada y cautivadora que mantiene al espectador enganchado. La serie captura la atención del espectador, desde los primeros minutos del primer capítulo, estableciendo una narrativa interesante y una estética visualmente muy atractiva que se mantiene a lo largo de los seis episodios que componen la primera temporada. Aunque en ocasiones la historia parece desacelerarse, siempre hay un giro inesperado que la revitaliza, manteniendo el interés del público y despertando el deseo de descubrir más sobre lo que ocurrirá en la serie.

"Parish" se presenta como un drama criminal de alta calidad, donde la vestimenta y la ambientación son elementos fundamentales que ayudan a definir la personalidad del protagonista y del mundo en el que se mueve. La incapacidad de Gray para manejar su dolor lo lleva por un camino obsesivo con consecuencias desastrosas, lo que añade una capa de complejidad emocional a la trama. La serie sumerge al espectador en diversos mundos con relaciones fascinantes y a menudo tensas, explorando temas como la familia, la lealtad, la fe y la redención. A través de los conflictos y desafíos que enfrenta Gray Parish, la serie ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y las decisiones que tomamos en momentos de crisis.

Aunque "Parish" no está exenta de críticas, como algunos momentos en los que el ritmo parece desmotivado o la falta de sensación de peligro para los personajes principales, en general ofrece una experiencia emocionante y cautivadora que vale la pena explorar en cada uno de sus seis capítulos. Con una historia convincente, un elenco estelar y una dirección hábil, la serie promete posicionarse como una adición notable al género de los dramas criminales contemporáneos. Por lo tanto, "Parish" representa un movimiento audaz por parte de AMC para expandir su catálogo más allá de sus franquicias más conocidas, como "The Walking Dead" y las adaptaciones de Anne Rice.