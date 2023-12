De "Barbie" a "John Wick": las películas que los españoles usan para ligar

¿Cuál es tu película favorita? ¿No has visto esta otra? ¿Quedamos y vamos al cine? ¿Película y manta? El cine entretiene, y también une a las personas. Funciona como un gran pretexto para conocer a una personas, sus gustos, así como para crear planes que puedan tener una garantía de que van a ir bien. Lo mismo ocurre con las series, que suelen ser tema principal de conversación de cualquier grupo de amigos, o de personas que se estén conociendo. Si bien Spotify ofrece anualmente un "Wrapped", en el que personaliza para cada usuario su música y artistas favoritos, esta vez ha sido la aplicación Tinder, utilizada para ligar, citas y conocer a gente, la que ha hecho un repaso de las tendencias de 2023, y su conclusión tiene que ver con la gran y la pequeña pantalla. Según la organización de esta herramienta, "este año, más que nunca, los usuarios de Tinder han usado las series y las películas para crear conexiones".

Se trata del informe "Year in swipe 2023", que revela los entresijos del mundo de las citas, incluyendo las últimas tendencias y los términos nuevos y canciones con las que los solteros se sumergen en el mundo del ligoteo. La principal conclusión del estudio de estos últimos doce meses reside, por tanto, en que los usuarios de Tinder han preferido vivir experiencias inolvidables que pensar en el destino de sus relaciones. Y las películas y series han tenido mucho que ver: entre las actividades más populares para tener una primera cita en 2023 se encuentra la de ir al cine, siendo las películas de "Barbie", "Spider-Man", "Avatar" y "Oppenheimer" las que han ayudado a romper el hielo, en ese orden de preferencia. Asimismo, le siguen "La sirenita", "Guardianes de la galaxia", "John Wick", "Elemental", "Súper Mario Bros" y "Te estoy amando locamente". En cuanto a las series y "realities" de televisión, en el primer puesto de los preferidos por estos usuarios figura "Drag Race", seguida de "Élite", "Eurovisión", "The last of us", "Heartstopper", "La isla de las tentaciones", "Masterchef", "Succession", "Sex education" y "El cuerpo en llamas".

De viajar a hablar sobre Shakira y Piqué

Estas conclusiones se sacan a partir del estudio de una serie de datos, siempre y cuando se respete la privacidad de cada usuario. En este sentido, se tienen en cuenta las biografías de cada persona, entre el 1 de enero y el 1 de octubre, así como encuestas realizadas a 4.000 personas de entre 18 y 25 años en diversos países. Asimismo, se han valorado datos provenientes de la función "Relationship Goals" de Tinder, y una encuesta a los propios usuarios de Tinder. Así, se han revelado otro tipo de aspectos, como cuáles son las actividades favoritas de los usuarios en las primeras citas: gana la de ir de bar en bar, pero también la de viajar, hacer deporte, ir al cine y bailar.

En cuanto a las conversaciones, las causas sociales más populares entre los miembros de esta aplicación son la seguridad, la salud mental, el cambio climático, igualdad de género y el aborto, así como los famosos más populares son Rosalía, Shakira, Bad Bunny, Piqué y Bizarrap. Una serie de tendencias que, de alguna manera, definen las inquietudes sociales de estos últimos meses, principalmente de aquellas personas jóvenes que utilizan las redes sociales de manera asidua, y que acuden a ellas también para, en teoría, buscar el amor.