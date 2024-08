Pedro Pascal llamado a testificar en el juicio de Gina Carano contra Disney+

El conflicto legal entre Gina Carano y Disney+ sigue avanzando, y la actriz ha incluido al chileno Pedro Pascal, protagonista de "The Mandalorian", como testigo en su caso por despido improcedente. Junto a Pascal, figuran otros nombres destacados como Jon Favreau, Kathleen Kennedy y el exdirector ejecutivo de Disney, Bob Chapek, en la lista de testigos de Carano.

Gina Carano, conocida por su papel como Cara Dune en la exitosa serie de Disney+, fue despedida en 2021 tras una serie de publicaciones controvertidas en redes sociales. Entre sus comentarios,Carano cuestionó la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 y sugirió que las elecciones presidenciales de 2020 fueron un fraude. La situación alcanzó su punto álgido cuando la actriz publicó un meme que comparaba las opiniones políticas divergentes con ser judío en la Alemania nazi, lo que llevó a Lucasfilm a calificar sus comentarios como "aberrantes" y a rescindir su contrato.

El proceso judicial, que no se espera que llegue a juicio hasta septiembre de 2025, ha sido financiado por Elon Musk. Carano busca ser readmitida en el reparto de "The Mandalorian" y reclama al menos 75,000 dólares en daños, además de compensación por discriminación de género. La ex luchadora de artes marciales mixtas alega que sus compañeros de reparto, como Pascal, no fueron sancionados por expresar sus propias opiniones políticas en redes sociales. La defensa de Carano señala que Pascal, por ejemplo, comparó a Donald Trump con Hitler sin enfrentar consecuencias similares.

Gina Carano en "The Mandalorian" IMDB

Además de Pascal, Carano ha citado a Jon Favreau, creador de "The Mandalorian", quien también deberá testificar sobre la cancelación de "Rangers of the New Republic", una serie derivada que contemplaba a Carano como uno de los personajes principales. Bear Grylls también ha sido nombrado debido a la supuesta orden de Disney+ de no emitir el episodio de "Running Wild with Bear Grylls" que Carano había grabado.

El caso ha generado un gran interés mediático y podría tener importantes implicaciones para la industria del entretenimiento y la forma en que se manejan las diferencias políticas y personales de los actores dentro de las producciones. La jueza Sherilyn Peace Garnett, encargada del caso, ya ha rechazado las peticiones de Disney+ para desestimar el juicio, asegurando que el proceso continuará su curso.

Disney+, por su parte, ha mostrado su disconformidad con la lista de testigos presentada por Carano y ha incluido a altos directivos como Carrie Beck y Paul Roeder en su defensa. A medida que se acerca la fecha del juicio, ambas partes continúan preparando sus argumentos en un caso que promete ser uno de los más comentados en la historia reciente de Hollywood.