Pelayo Gayol vuelve a Prime Video con una docuserie sobre la lucha contra el narcotráfico

Prime Video ha confirmado el estreno en 2026 de la docuserie 'Pelayo. Más allá del límite', una producción Original que seguirá al inspector del GEO Pelayo Gayol en un nuevo desafío: adentrarse en Colombia para mostrar desde dentro la lucha contra el narcotráfico.

Tras su popularidad en 'G.E.O. Más allá del límite', Pelayo regresa a la pantalla en una serie de tres episodios en la que se une a unidades de élite del ejército colombiano en operaciones reales por selvas, ríos y montañas, enfrentándose al crimen organizado en uno de los territorios más complejos del mundo.

El propio inspector narra en primera persona su experiencia, poniendo el foco en el lado más oscuro del narcotráfico, entendido no como un problema aislado, sino como un sistema global donde la violencia se convierte en negocio.

La docuserie está producida por Buendía Estudios, dirigida por David Miralles, con guion firmado junto a Javier Llanos. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorge Pérez Vega e Ignacio Corrales.

Pelayo Gayol (Tapia de Casariego, Asturias) acumula más de veinte años en el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. A lo largo de su carrera ha participado en operaciones contra el terrorismo de ETA, en la intervención de Leganés tras los atentados del 11-M y en numerosas misiones antiterroristas y contra el narcotráfico. En 2015 ascendió a inspector con el número uno de su promoción y ejerció como jefe instructor de los aspirantes al GEO, papel que le dio notoriedad en la anterior docuserie de Prime Video.

'Pelayo. Más allá del límite' estará disponible en exclusiva en Prime Video en 195 países y territorios, como parte de la suscripción Prime.