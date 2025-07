“La Promesa” enciende su semana más explosiva: El secreto que puede derrumbar a Lorenzo

Alerta de spoilers: el siguiente contenido revela detalles clave de los próximos episodios de “La Promesa”, emitida por RTVE. Si prefieres descubrirlo todo viendo la serie, quizá sea mejor no seguir leyendo... por ahora.

La semana en “La Promesa” arranca con los pies en el suelo, pero la cabeza en las nubes, literalmente. El motor de avión diseñado por Manuel se pone a prueba y no decepciona. Él y Enora son los encargados de volar, y aunque el éxito técnico es indiscutible, lo que descoloca a todos ocurre en tierra firme: Toño y Enora se besan. Un gesto tan inesperado como cargado de consecuencias emocionales que marcará el rumbo de los siguientes capítulos.

Mientras tanto, Catalina y Martina viven su propio combate cuerpo a cuerpo. El conflicto ha escalado tanto que se cuestionan incluso las cualidades maternales de una de ellas. Alonso intenta intervenir, pero está claro que lo que ocurre entre primas no se resuelve con diplomacia. A la tensión se suma Leocadia, que no quiere ver a su hija relegada del círculo social, y Lorenzo, que propone una “solución” tan absurda como audaz: casarse con Jimena. Las cosas en el palacio no son precisamente tranquilas.

Toño, animado por ese primer beso, busca el consejo de Manuel para acercarse a Enora, aunque pronto descubrirá que las emociones no se controlan como un motor de combustión. Mientras tanto, Lope ve tambalear su futuro en las cocinas: se le relega a lacayo y el golpe es tan duro como simbólico. La reacción entre sus compañeros no se hace esperar: Candela, Simona e incluso Catalina buscarán revertir la decisión de Cristóbal, aunque la firmeza del administrador parece difícil de romper.

Ricardo intenta limar asperezas con Pía, pero el acercamiento destapa un pasado turbio que no todos están preparados para digerir. Santos, siempre dispuesto a dejar claro su desprecio, se interpone una vez más. La posición de Pía, ya frágil, amenaza con fracturarse aún más. Por otro lado, Curro y Ángela siguen desenterrando verdades incómodas: un documento los lleva hasta una sospecha inquietante que podría poner en jaque a Lorenzo...

La semana avanza, y con ella la incertidumbre: Ángela desaparece tras decidir enfrentarse al capitán. Curro la busca desesperadamente mientras teme que sea demasiado tarde. En paralelo, Enora se adentra por primera vez en los pasillos del palacio y, para su sorpresa, es tratada como una dama más. Lope, presionado por Cristóbal, se enfrenta a una encrucijada: asumir su nuevo rol como lacayo o marcharse de La Promesa para siempre.

Y cuando todo parece no poder enredarse más, un retrato enviado por Cruz llega a manos de Alonso. Lo que parece un simple gesto artístico, esconde una revelación que podría alterar el equilibrio del palacio. RTVE prepara así una semana de episodios cargados de giros, enfrentamientos y decisiones que marcarán un antes y un después. El futuro de varios personajes pende de un hilo, y en este drama, cada hilo es más fino de lo que parece.