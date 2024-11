¿Qué se sabe de la segunda temporada de "Gen V" en Amazon Prime Video?

"Gen V" ha cerrado ya la filmación de su segunda temporada para Amazon Prime Video, una entrega que llega con un tinte especial al ser la primera tras la trágica pérdida de Chance Perdomo, quien interpretaba a Andre Anderson. Perdomo falleció en marzo pasado a consecuencia de un accidente de moto, un suceso que llevó al equipo de producción a paralizar el rodaje. En mayo, los responsables de la serie decidieron no reemplazar al actor, sino optar por un cambio en la trama para continuar con respeto a su memoria y al personaje que encarnaba.

En las redes sociales, figuras como Maddie Phillips (Cate Dunlap) y Derek Luh (Jordan Li) ya han compartido detalles del fin de rodaje, que se extendió durante cinco meses y ha dejado lista la serie para iniciar la posproducción. Todo apunta a que esta segunda temporada verá la luz en 2025 y que, además de las caras habituales como Jaz Sinclair, Lizze Broadway y London Thor, el reparto integrará nuevos talentos. Entre ellos figuran Keeya King ("Yellowjackets"), Stephen Kalyn ("Essex County"), Julia Knope ("In The Dark"), Stacey McGunnigle ("This Hour Has 22 Minutes"), Tait Fletcher ("The Mandalorian"), Wyatt Dorion ("Eerie Hall") y Georgie Murphy ("Los misterios de Murdoch"), aunque por ahora se mantienen en secreto sus respectivos papeles.

La ausencia de Chance Perdomo

La elección de no asignar el papel de Andre Anderson a otro actor fue anunciada por la producción en un comunicado oficial: “En ‘Gen V’ estamos comprometidos a honrar la memoria de Chance Perdomo. No haremos un recasting de su personaje, pues nadie podría reemplazarlo”, señalaba el texto, publicado en las redes de la serie. “Nos hemos tomado el tiempo necesario para ajustar las tramas de esta temporada y así rendir homenaje al legado de Chance”.

El personaje de Andre Anderson, un estudiante destacado en Godolkin, la universidad que controla Vought para adiestrar a las futuras generaciones de superhéroes, había jugado un papel crucial en el final de la primera temporada. Con su habilidad de manipular metales a través del magnetismo, Andre había sido pieza clave en el desarrollo de la historia y, aunque su ausencia plantea un desafío narrativo, la producción está decidida a mantener su espíritu en el universo de "Gen V".