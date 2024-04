¿Por qué la serie sobre Pedro J. Ramírez está en un cajón?

En agosto de 2023 trascendió que Netflix estaba interesada en extender su dominio en el mundo de los biopics y que habían buscado un personaje que permitiera hablar también de una época de España. Tras el realizado sobre la vida de Miguel Bosé adquirida por Telecinco, el de la muerte de Mario Biondo y otros de ese estilo, Netflix encargó una docuserie sobre el periodista y director de "El Español", Pedro J. Ramírez, un personaje jugoso de la sociedad patria. Finalmente en abril de 2024, la propia plataforma desistía del proyecto, como informó El Confidencial digital, por “evitar polémicas que le posicionen ideológicamente”.

Según el citado medio la docuserie habría basada en el libro autográfico que publicó el periodista en el año 2021 con Planeta. ‘Palabra de director’ es un libro de memorias escrito por Pedro J. Ramírez al cumplir más de cuarenta años como director de medios de comunicación. En este tiempo fue testigo de hechos de la Historia de España como la Transición, el 23-F, los GAL, los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, así como los atentados del 11-M.

Aprovechando la entrevista que le hicimos al creador, director y productor Ramón Campos. Le preguntamos por el destino de aquel proyecto. "Se paró", confirma Campos a LA RAZÓN, en la línea de proyectos que politicamente crean dificultades a varios niveles. Según el productor ejecutivo de Bambú, el arranque de la producción tenía hasta buena pinta: "La de Pedro J. Ramírez es una serie que yo vendo en un momento dado con un concepto que me parece muy chulo y que arranca con el vídeo de Pedro J. y cómo hacen las copias de ese vídeo". Además recalca que hay un momento muy ficcionable en la propia realidad: "Una cosa que hace Pedro J. Que es increíble, es que, en el momento más humillante de su carrera, reúne a su redacción y les pone el vídeo. Hay alguien de esa reunión que dice 'no es para tanto' y 'nada que no hayamos visto antes'. Y Pedro J. dice ok, olvidaros que soy yo, vamos a investigar quién está detrás. Somos periodistas".

Cuenta Campos que "a partir de ahí hacíamos un flashback a una década increíble del 78 al 90 y pocos, en el que contábamos en realidad toda la vida Pedro J. Pero su vida es la vida política de España". Y ahí, según Campos, llega el problema: "¿Qué sucede? Que nadie se atreve a contar la vida política de España en un momento tan polarizado como el que estamos viviendo". Y confirma que, de momento "está en un cajón".