La secuela de 'Juego de Tronos' con Kit Harington como protagonista ha sido descartada por el momento

Los fanáticos de "Juego de Tronos" han recibido una noticia desalentadora cuando Kit Harington, conocido por su icónico papel como Jon Nieve en la serie, ha anunciado que la tan esperada secuela en la que se rumoreaba que sería el protagonista, ha sido descartada por el momento.

En una entrevista exclusiva concedida a Screen Rant mientras promociona su próxima película, "Blood for Dust", Harington ha revelado que la secuela nunca ha llegado a buen puerto debido a la dificultad para encontrar una historia que satisfaga tanto a los creadores como al elenco.

"Nunca había hablado de ello porque estaba en desarrollo", comparte Harington. "No quería que se filtrara que se estaba desarrollando y no quería que la gente empezara a teorizar, a entusiasmarse o a odiar la idea, cuando puede que nunca se haga realidad".

El actor ha explicado que, aunque han estado explorando la posibilidad de una secuela, finalmente no han podido encontrar una historia lo suficientemente emocionante como para justificar su realización. "Actualmente, está descartada, porque no pudimos encontrar la historia adecuada que nos emocionara a todos lo suficiente", afirma Harington. "Así que hemos decidido dejarlo por el momento. Puede que en el futuro volvamos a retomarla, pero de momento, no. Está firmemente en la estantería".

Estas declaraciones de Harington han dejado a los seguidores de "Juego de Tronos" con sentimientos encontrados, ya que muchos han estado esperando ansiosamente la continuación de la historia, especialmente con Jon Nieve como protagonista. Sin embargo, parece que tendrán que esperar un poco más.