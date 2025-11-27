Leire Martínez denuncia haber recibido amenazas de muerte por nominar en 'OT 2025': "Estoy alucinando"

La actual temporada de 'Operación Triunfo' (OT) está siendo un éxito total en redes sociales, superando a la edición de 2023 según declaraciones de la productora Gestmusic, pero detrás de los buenos resultados en interacciones, se esconden algunos mensajes hacia los integrantes del programa que sobrepasan el límite y que ha denunciado Leire Martínez durante una entrevista con Miriam Rodríguez en 'Conexión OT'.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh fichó por el formato para formar parte del nuevo jurado y valorar las actuaciones de los concursantes, una nueva aventura en su trayectoria personal que no dudó en ningún momento aceptar: "Cuando me lo plantearon, no me lo pensé, dije: 'Claro que quiero estar".

La artista ha continuado relatando que cuando dio su visto bueno a la propuesta, mucha gente le advirtió sobre el "fandom" del programa que emite Amazon Prime Video. "Me decía que me iban a dar caña, pensaba que no iba a ser para tanto", ha asegurado.

Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta a lo que se esperaba, confesando que le han "amenazado de muerte por nominar", poniendo como ejemplo el día que nominó a Lucía: "Eso no me había pasado en la vida".

Tras ello, ha lanzado un mensaje sobre la toxicidad que impera en las redes sociales y que habría que dejar de normalizar: "No hay que justificar estos hábitos, está fatal y hay que denunciar este tipo de conductas y mensajes".

"Entiendo el momento de calentón, pero ahí nunca debemos cruzar límites en cuanto a violencia. Creo que ninguna es una amenaza real y que tiene que ver con la pasión que mueven este tipo de programas, pero sí, estoy alucinando", ha manifestado la cantante, reconociendo que "son los menos que descontrolan hasta el punto de dar ese paso".

El discurso de Leire obtuvo la inmediata respuesta de Miriam, que ha secundado sus palabras. "Siempre lo decimos, el formato de 'OT' y su fandom es muy intenso, pero creo que hay gente que no es consciente de la intensidad que hay detrás de ciertas cuentas".

"Podemos entender la intensidad que hay detrás de esto, por supuesto, y es también lo que hace que funcione como funciona, pero tú estás ocupando un puesto de trabajo y obviamente esto es un concurso que todo el mundo entiende su funcionamiento", finalizó la presentadora de 'Conexión OT'.