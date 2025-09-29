Semana crítica en "La Promesa": el amor de Ángela y Curro frente al chantaje de Leocadia

El amor entre Ángela y Curro está a punto de cruzar una línea sin retorno. Esta semana en "La Promesa", la serie estrella de RTVE, la pareja se enfrenta a su mayor reto: escapar antes de que el matrimonio forzado con Lorenzo se consume. La presión aumenta y los aliados escasean, especialmente cuando Leocadia irrumpe con un chantaje emocional que pone en peligro todo el plan. Curro, desesperado, se ofrece a marcharse solo si con ello consigue liberar a Ángela del compromiso con el capitán.

Mientras tanto, las tensiones crecen en todos los rincones del palacio. La marcha de Catalina ha dejado a Adriano completamente hundido, y su intención de abandonar La Promesa con sus hijos ha encendido todas las alarmas familiares. Martina, lejos de quedarse de brazos cruzados, busca a toda costa convencerlo de que se quede, mientras intenta descifrar los verdaderos motivos que llevaron a su prima a marcharse.

La figura de Leocadia emerge como uno de los grandes obstáculos esta semana. No solo gestiona las tierras sin el respaldo del marqués, sino que además cierra filas en torno al futuro de su hija con una frialdad que espanta. La conversación entre madre e hija deja cicatrices: Ángela, completamente desbordada, se enfrenta a una mujer más decepcionada que nunca. Pero el amor por Curro sigue siendo su motor y su única vía de escape.

Por otro lado, la situación en el servicio también alcanza un punto de ebullición. Petra, gravemente enferma, desaparece del trabajo y nadie se atreve a comprobar su estado. Ricardo se enfrenta al fracaso de sus intentos por traer de vuelta a Pía, mientras el régimen de faltas impuesto por Cristóbal provoca una rebelión entre los empleados. Entre ellos, Lope y Federico, que se alían para impedir que Vera regrese con su familia, ahora que la verdad sobre el duque ha salido a la luz.

Manuel y Toño intentan reparar su amistad, pero el heredero sigue en guardia con Enora, quien ha vuelto a robar un plano sin que nadie la descubra. La sospecha de que no es quien dice ser se extiende y el desconcierto se apodera del ambiente. En medio de todo este caos, Curro solo tiene una certeza: si no actúa pronto, perderá para siempre a la mujer que ama.

Los días avanzan, pero las salidas se cierran. Ángela y Curro necesitan más que valor para escapar: necesitan suerte, aliados y una oportunidad que no termina de llegar. ¿Será esta semana el momento decisivo? En "La Promesa", el futuro de los personajes pende de un hilo, y el amor vuelve a ser el motor de los actos más arriesgados.