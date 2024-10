SkyShowtime pone a Eddie Redmayne y Úrsula Corberó en la mira de "Chacal"

Bajo las luces moradas del London Eye se esconde un asesino a sueldo elegante y despiadado. Probablemente es el ejecutor más conocido de la historia, pero no ha venido a matar. Esta vez Ilich Ramírez Sánchez tiene la cara de Eddie Redmayne y va acompañado de la actriz española Úrsula Corberó. SkyShowtime realizó un despliegue de película para dar a conocer en Europa su nueva serie original "The Day of The Jackal" ("Chacal"), una adaptación del personaje creado por el escritor Frederick Forsyth en 1971. El lugar elegido, el emblemático Queen Elizabeth Hall en el Southbank Centre de la capital británica.

La serie, que se estrena el próximo 6 de diciembre, exhibió su primer episodio en un evento que tiñó de rojo el Támesis y atrajo al elenco, con Redmayne, Corberó, Lashana Lynch, y muchos más, entre los que se encontraba el mismísimo Forsyth. En la trama, el Chacal (Eddie Redmayne), un escurridizo y solitario asesino sin rival, se gana la vida trabajando para el mejor postor. Sin embargo, tras su último asesinato, su camino se cruza con el de una tenaz agente de inteligencia británica (Lashana Lynch), que empieza a seguirle la pista en una emocionante persecución a través de Europa, dejando un rastro de destrucción a su paso. La serie también está protagonizada Úrsula Corberó (La casa de papel), que interpreta a Nuria, alguien en la vida personal y en el corazón de Chacal, totalmente inconsciente de quién es realmente. Completan el reparto Charles Dance (Rabbit Hole, Juego de Tronos, The King’s Man) en el papel de Timothy Winthrop, Richard Dormer (Blue Lights, Fortitude, Juego de Tronos) como Norman, Chukwudi Iwuji (Guardianes de la Galaxia Vol.3, The Split) como Osita Halcrow, Lia Williams (The Capture, The Crown) como Isabel Kirby, Khalid Abdalla (The Crown, Cometas en el cielo) como Ulle Dag Charles, Eleanor Matsuura (The Walking Dead, Yo era famoso) como Zina Jansone, Jonjo O'Neill (Andor, Hermanas hasta la muerte) como Edward Carver, Nick Blood (Slow Horses) como Vince, Sule Rimi (Classified, Andor) como Paul Pullman, y Florisa Kamara (Eastenders) como Jasmin Pullman.

El escritor Frederick Forsyth Vianney Le Caer/Shutterstock for Sky

Durante el desfile por la alfombra roja, los productores explicaron que la serie es una “reinterpretación moderna y audaz de la novela y la película, que han sido muy queridas y respetadas”. La proyección en Londres del episodio 1 fue seguida por una sesión de preguntas y respuestas con Redmayne, Lynch, Corberó, el guionista y productor Ronan Bennett ), el director Brian Kirk y los productores ejecutivos y jefes de Carnival Films Gareth Neame y Nigel Marchant. El actor protagonista compartió con el público asistente, que "la película original y los libros de Frederick Forsyth fueron muy formativos para mí", y confesó disfrutar con el juego del ratón y el gato que mantiene durante los 10 episodios con el personaje de Lashana Lynch.

En su intervención, la española Úrsula Corberó bromeó asegurando que el trabajo con su partenaire "fue horrible", para acabar matizando: “Es el mejor. Es perfecto”. Para hacer el papel del asesino, Redmayne tuvo que pasar por un largo proceso que incluye disfrazarse, ponerse prótesis y un entrenador personal Paul Biddiss, quien ha trabajado en películas como "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" y "The Beekeeper", así como en las series de televisión "The Gentlemen" y "Trigger Point", también fue el asesor del próximo éxito de taquilla "Gladiator 2".