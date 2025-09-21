Sylvester Stallone seguirá siendo el rey: "Tulsa King" confirma su cuarta temporada

La mafia de Oklahoma no se detiene. Paramount+ ha renovado oficialmente “Tulsa King” por una cuarta temporada, y lo hace con el firme propósito de seguir construyendo su saga criminal más exitosa. La noticia llega justo antes del estreno de la tercera entrega, fijado para el domingo 21 de septiembre, y no solo confirma la continuidad del proyecto: abre la puerta a una expansión todavía más ambiciosa.

Sylvester Stallone, que interpreta al capo Dwight Manfredi, ya firmó un contrato para mantenerse al frente de la serie durante al menos dos temporadas más. Pero las negociaciones no acaban ahí: la plataforma está trabajando para extender su presencia hasta una sexta entrega, impulsada por los datos de audiencia que siguen batiendo récords. La segunda temporada se convirtió en el estreno global más visto en la historia de Paramount+, con 21,1 millones de espectadores.

El gran cambio de rumbo llegará desde dentro. Terence Winter, creador de “Boardwalk Empire” y showrunner original de “Tulsa King”, retoma su papel como cerebro creativo. Vuelve al frente del proyecto tras la salida de Dave Erickson, quien se centrará en la serie “Mayor of Kingstown”. Esta vuelta a los orígenes narrativos supone una apuesta por reforzar el tono oscuro, denso y estratégico que definió los primeros episodios.

Pero no todo es nostalgia. La tercera temporada introduce a Samuel L. Jackson en el papel de un nuevo personaje que dará el salto a su propio spin-off, titulado “NOLA King”. Jackson compartirá escenas con Stalloneen lo que promete ser un duelo interpretativo de alto voltaje, mientras su personaje se perfila como pieza clave para el futuro del universo Sheridan.

En la trama, Dwight se enfrentará esta vez a los Dunmires, una familia de la vieja aristocracia local que rompe todas las reglas del juego. Su poder y brutalidad obligarán al protagonista a repensar sus alianzas y proteger no solo su negocio, sino también a los suyos. El escenario se complica, pero también gana en tensión, con un reparto coral que sigue creciendo en ambición y rostros conocidos.

Lejos de ser una simple serie criminal, “Tulsa King” se ha consolidado como una de las apuestas más rentables y adictivas del streaming actual. Entre traiciones, nuevas jerarquías y batallas por el control, Paramount+ deja claro que el legado de Stallonesigue tan vivo como su personaje. Y por lo visto, aún queda mucha guerra por librar en las calles del Medio Oeste.