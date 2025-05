Naughty Dog, creadores de The Last of Us, habrían cancelado uno de sus nuevos juegos

Naughty Dog es uno de los estudios más ilustres del sector del videojuego. Responsables de sagas de renombre de PlayStation como Uncharted o The Last of Us, en estos momentos se encuentran desarrollando su siguiente proyecto, Intergalactic: The Heretic Prophet. No obstante, sus directivos ya avanzaron que el estudio está trabajando en varios títulos de manera simultánea como experiencias para un solo jugador, tras la cancelación del juego multijugador de The Last of Us.

Aunque el título más deseado por los seguidores es The Last of Us Parte III o incluso Uncharted 5, todo hace indicar que en Naughty Dog se están explorando nuevas opciones para ideas originales. No obstante, durante las útlimas horas han emergido relevantes al estudio que no son muy alentadoras, ya que uno de estos nuevos proyectos que llevaba un tiempo en desarrollo se habría cancelado por completo.

Naughty Dog cancela un nuevo juego en desarrollo por parte del director del multijugador de The Last of Us

Tal y como ha anunciado uno de los filtradores más fiables del sector, DanielRPK, asegura que el proyecto de Naughty Dog que estaba en manos de Vinit Agarwal, el director de la propuesta multijugador de The Last of Us, también se habría cancelado a principios del presente 2025. Según afirma, se trataba de un proyecto para un solo jugador que inició su desarrollo hace algo más de un año, por lo que se encontraba en las primeras fases de concepto. Por lo tanto, Agarwal ya ha tenido que enfrentarse a dos cancelaciones en el seno del estudio californiano.

Por supuesto, se desconoce la temática de este juego cancelado. Por otro lado, se sabe que Naughty Dog también tiene en desarrollo una nueva propuesta liderada por Shaun Escayg, quien fuera director de Uncharted: El Legado Perdido, que podría tratarse de una nueva entrega de la franquicia o incluso del remake del primer título, Uncharted: El Tesoro de Drake.