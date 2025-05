La distopía argentina que amenaza con destronar a 'The Last of Us' está en streaming y se ve en una tarde

Ya nos lo advirtieron hace unos meses, cuando asistimos al evento global Next on Netflix para conocer su programación de estrenos en 2025: esta va a ser una de las grandes apuestas de Netflix para este año. Y parece que han cumplido con su palabra, así como con las expectativas que seguramente habían puesto en la producción argentina más cara hasta la fecha -15 millones de dólares-, porque lleva desde hace una semana en el top 1 del servicio de streaming, sin intención de bajar.

Si te gustan las series con escenarios postapocalípticos y devastados al estilo The Last of Us o The Walking Dead, no te puedes perder la creada y dirigida por Bruno Stagnaro, que en este caso cambia los hongos y el virus por una nevada tóxica como catalizador de la crisis. Los personajes, liderados por el gran Ricardo Darín, también lidian constantemente con la desconfianza, el sacrificio y la moral en situaciones extremas, aunque su mensaje es bastante distinto:resistencia colectiva y esperanza para intentar sobrevivir.

Es lo más visto de Netflix hoy

Basada en la icónica historieta argentina de 1957 creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, la serie arranca con una misteriosa nevada tóxica en la ciudad de Buenos Aires. El protagonista, Juan Salvo (Ricardo Darín), es un veterano de la Guerra de las Malvinas que lidera un grupo de supervivientes en su lucha por resistir en un mundo devastado, pero pronto descubren que este fenómeno solo es el primer paso de una invasión extraterrestre.

Ha pasado menos de una semana desde su estreno, pero su recepción está siendo bestial: ya tiene un 94% y 95% de aceptación de críticos y audiencia en Rotten Tomatoes, una de las webs de reseñas más reputadas del sector. Y eso no es todo, porque hasta la exigente plataforma de FilmAffinity le da un notable (7,1 sobre 10), incluyéndola directamente en su ranking de mejores series de ficción de los últimos cinco años. ¿Todavía necesitas más motivos? En tal caso, puedes acudir a IMDb para cerciorarte de ese notable del público, con una nota de 7,7 sobre 10, entre más de 10.000 votos.

Ya sabes que esta serie se encuentra disponible en el catálogo de Netflix, donde además lo hace de forma totalmente exclusiva. Pero nos falta por saber su título, ¿no? Apunta bien, porque 'El eternauta' va a estar en boca de todos una buena temporada, y lo mejor es que puedes verla del tirón en una tarde: solo tiene 6 capítulos de unos 45-70 minutos cada uno, lo que significa que la habrás terminado en 5 horas.