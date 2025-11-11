Victoria Federica no descarta pasar por las cocinas de 'Masterchef Celebrity': "Me encantaría"

La décima edición de 'MasterChef Celebrity' está a punto de encumbrar a su ganador, que saldrá del cuarteto formado por Mariló Montero, Torito, Miguel Torres y Juanjo Bona. Los aspirantes se enfrentarán en la final del próximo lunes 17 de noviembre y el programa cerrará una temporada llena de tensión y emociones por la que han pasado una gran cantidad de concursantes. Pero por los fogones también se han paseado nuevos rostros que seguramente la productora ya tenga en cuenta para que se conviertan en los siguientes participantes.

Sin ir más lejos, una de las invitadas de la semifinal abordó cómo podría ser su futuro dentro del formato de cocina, sin cerrar las puertas a una posible candidatura. Se trata de la segunda hija de la infanta Elena de Borbón, Victoria Federica, que durante la noche de este lunes admitió que le "encantaría", aunque confesó tener un poco de "miedo" porque "impone mucho".

"Si me dicen algo soy muy llorona y lo pasaría mal, pero no lo descarto", siguió comentando la influencer y socialité​ española que no es ajena a los concursos de televisión y ya tuvo su primera experiencia en la quinta temporada de 'El Desafío', donde obtuvo un meritorio segundo puesto y puso en valor sus capacidades físicas mostrando su faceta más atrevida.

Además, la creadora de contenido podría pedirle consejos a su tía Maria Zurita, que se mantuvo hasta la mitad del programa de RTVE en la séptima temporada antes de ser expulsada: "No he hablado mucho del tema con ella, pero si algún día estoy aquí, no dudaré en preguntarle cosas".

Durante la conversación, la sobrina del rey Felipe VI admitió no saber cocinar, pero que hace "algunas cositas", aunque sean "poca cosa", todo lo contrario que su madre, la infanta Elena, a la que "se le da muy bien" y uno de los ámbitos que más le gustan es el de la "repostería".