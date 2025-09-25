'Valle Salvaje' y 'Regreso a las Sabinas' representarán a España en los Emmy Internacional 2025

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ha publicado este jueves las nominaciones al Emmy Internacional 2025 y España estará muy bien representada con hasta cuatro producciones en la ceremonia que se celebrará el próximo 24 de noviembre en Nueva York.

En la categoría de Telenovela, las ficciones 'Regreso a las Sabinas', estrenada en Disney Plus+ en octubre de 2024, y 'Valle Salvaje' de RTVE intentarán revalidar el título que consiguió en la anterior edición 'La Promesa'.

A ellas se suma la nominación del actor catalán Oriol Pla a Mejor Interpretación por su actuación en la miniserie de seis episodios 'Yo, Adicto'. En ella interpreta a un profesional de la industria audiovisual que toma la decisión de ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación en busca de ayuda profesional.

Asimismo, '#SeAcabó: Diario de las campeonas', el documental sobre el caso Rubiales dirigido por Joanna Pardos competirá contra otros tres documentales en la categoría Documentales Deportivos. A lo largo de la producción, las futbolistas españolas se unen por primera vez para revivir el turbulento Mundial femenino de 2023 y el beso que ensombreció su victoria.

El presidente y director ejecutivo de la Academia Internacional, Bruce L. Paisner, ha comentado que este año se ha obtenido un récord, al contar con una representación de hasta 26 países, algo que refleja "la fortaleza global" de la industria de la televisión.