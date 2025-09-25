Álex González cuenta en 'El Hormiguero' que adelgazó 10 kilos para su última película y había días que solo comía kiwi

El actor Álex González ha visitado este jueves el plató de 'El Hormiguero' para para presentar su último proyecto, 'La sospecha de Sofía', que se estrenará en cines el próximo 3 de octubre. El largometraje, según ha explicado el intérprete, presenta la pregunta: ¿Qué harías si supieras que la persona con la que convives no es quien dice ser?

Para ello, el actor ha contado que ha tenido que interpretar hasta tres personajes, el principal, su hermano gemelo y el hermano al que tiene que intentar imitar. Por ello, Pablo Motos le ha preguntado si ha cobrado el doble, a lo que González ha confesado que sí, que le han pagado "un poco más".

Una actuación que no fue nada fácil y para la que necesitó la ayuda de su coach, admitiendo que durante el rodaje se dio cuenta de que no se había preparado para imitar a ese tercer personaje y que le fue muy útil inventar una serie de gestos para el personaje principal.

Asimismo, ha desvelado que decidió adelgazar 10 kilos cuando consiguió el papel para hacer el largometraje, aunque nadie se lo hubiera pedido, pero para él, el público se merece lo mejor: "Siempre pienso en el público y se merece que des el 100% de ti".

Así, ha relatado que "uno de los personajes pasa 25 años en una prisión y sale cuando derriban el Muro de Berlín en el 89 y sale que ha perdido peso", por lo que decidió "que lo mejor era adelgazar".

El protagonista de este jueves en el programa de Antena 3, que ha conseguido dar la tarjeta de 'El Hormiguero' con 6.000 euros después de la entrevista, ha comentado que dejó de entrenar y que había días que solo "comía kiwi". Álex González pasó unos meses muy difíciles, pero que por otro lado le vinieron muy bien "para conectar con la fragilidad" de uno de los personajes.

Más allá de promocionar 'La sospecha de Sofía', el actor español también ha compartido algunos aspectos de su personalidad como que es muy competitivo y en una atracción de Buzz Lightyear se picó con unos niños o que sueña de media tres veces por semana estar flotando en el espacio. "Siempre sueño que veo la tierra desde fuera y me da mucho placer lo negro del espacio, la nada, el silencio", ha explicado.