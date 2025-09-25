Pedrerol no cierra la puerta a TV3: "Ahora mismo no me lo planteo, pero quizás sí"

La figura de Josep Pedrerol no se entiende sin Atresmedia y su 'Chiringuito de Jugones' y viceversa. El presentador lleva ligado a la empresa de comunicación desde 2013, cuando comenzó su etapa en laSexta con 'Jugones', y desde entonces se ha consolidado, primero en Neox y después en Mega, con el mencionado programa deportivo que cada noche repasa la actualidad deportiva.

Por esta razón, es difícil imaginarle fuera de estas cadenas, una pregunta que ha tenido que responder recientemente al ser entrevistado en el podcast que Llucià Ferrer realiza en directo y con público llamado 'El Vermut'.

El periodista y locutor de radio ha aprovechado para preguntarle qué decisión tomaría si, "en un futuro", le llamara TV3 para presentar algún programa. Tras una larga pausa de unos diez segundos, el periodista deportivo ha tirado por la tangente y, bromeando, ha alegado que el micrófono había fallado.

Ante su respuesta, el entrevistador le ha insinuado que "el silencio quiere decir muchas cosas" y tras haberse metido en un callejón sin salida, Pedrerol ha optado por hablar: "No, no, no... ahora mismo, no lo sé. Para Catalunya Ràdio he hecho alguna cosa, pero ahora mismo no me lo planteo".

El presentador de televisión no ha cerrado las puertas y ha asegurado que si le ofrecieran presentar el concurso de Ferrer, 'Atrapa'm si pots' (Atrápame si puedes), "quizás sí" que estaría dispuesto a trabajar en la cadena de televisión catalana porque "está haciendo cosas muy guapas".