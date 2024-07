"You" ficha para su temporada final a una de las grandes revelaciones de Netflix

"You" quiere tener en 2024 un desenlace digno a través de su quinta y última temporada. Para ello, la ficción de Netflix ha pescado dentro de su plataforma y ha puesto los ojos en uno de los grandes fenómenos de este año en la plataforma de streaming. Directa de la miniserie "Mi reno de peluche" sale Nava Mau, quién se une al casting de "You"para esta parte final, según adelanta el medio estadounidense Deadline.

Rompiendo barreras

La actriz asumirá el papel de la detective Márquez, siendo una de las estrellas invitadas en el show en esta quinta temporada, teniendo escenas con Penn Badgley, quién interpreta al protagonista de la serie Joe Goldberg. Mau, con su interpretación en "Mi reno de peluche", no solo ha roto barreras en el mundo de la televisión estadounidense al convertirse en la primera actriz transgénero en ser nominada por su papel en la serie, ya que además ha llamado la atención de nuevos proyectos, catapultándola como una de las próximas grandes actrices dentro de la televisión. "Los actores trans simplemente no tenemos muchas oportunidades de desarrollar nuestro oficio, crecer como artistas y ser reconocidos por todo lo que somos y todo lo que podemos ser", desveló a Deadline la actriz mexicana antes de su nominación a los Emmy, reflejando el duro camino que sufren los actores y actrices de su misma condición.

Sinopsis de la quinta temporada

El retorno triunfal de Joe a Nueva York junto a Kate sugiere que todos los pecados pasados del protagonista de "You" han sido olvidados, aunque eso no significa que no pueda aparecer alguien con ganas de venganza. Lo que quedó claro en el final de la cuarta temporada es que el lado oscuro del personaje interpretado por Badgley sigue presente, y es difícil imaginar que pueda mantenerlo bajo control. Además, su nueva posición de poder debería facilitarle la tarea de salir de cualquier problema en el que se vea involucrado en el futuro.