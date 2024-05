Siga en directo la segunda semifinal de Eurovisión 2024

Llega el momento de arrancar, y el primer país en hacerlo en esta segunda semifinal es Malta. SarahBonnici, conocida por su participación en Eurovisión Junior 2009, interpretará el tema «Loop», con lavado de cara de Joy Deb y Linnea Deb, responsables de otros hitos eurovisivos. Las apuestas les sitúan en el puesto 31º.

Por si se animan al Karaoke:

Don’t you know

That you got me

That you got me

Yeah me-e-e

Yeah

Got me so hot, burning up like a fever

I’m a honeypot, never tasted nothing sweeter

Thought you could turn me down, no no no

Let’s go another round, slow-oh-oh

Don’t you tell me I’m your addiction

It was obvious you’d end up like this

Oh my god you got-got-got me on (loo-oh-oh-oop)

Cause I’m in but the bla-bla-blame is on (you-oh-oh-oh)

Let me tease you boy, you love it when I m-m-m-move, got you on loop

In your head all night you

Got me on

Got me on

Got me on

(loo-oh-oh-oop)

Cherry on top you’re the cinnamon, making my heart skip a little bit

Like ra-pa-pa-bam-ba, ra-pa-pa-bam-ba, yeah

You know how to spin me boy

Don’t you know you’re my, my addiction

It was obvious we’d end up like this

Oh my god you got-got-got me on (loo-oh-oh-oop)

Cause I’m in but the bla-bla-blame is on (you-oh-oh-oh)

Let me tease you boy, you love it when I m-m-m-move, got you on loop

In your head all night you

Got me on

Got me on

Got me on

(loo-oh-oh-oop)

It was obvious, we’re addicted, addicted

Yeah, it was obvious

Here we go again

Huh

Oh my god you got-got-got me on (loo-oh-oh-oop)

Cause I’m in but the bla-bla-blame is on (you-oh-oh-oh)

Let me tease you boy, you love it when I m-m-m-move, got you on loop

In your head all night you

Got me on

Got me on

Got me on

(loo-oh-oh-oop)