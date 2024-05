Eric Saade acusa de racismo a Eurovisión por su gesto en la semifinal

La primera semifinal del Festival de Eurovisión 2024, celebrada este martes 7 de mayo, quedará marcada por más que las brillantes actuaciones de Chanel Terrero y Eleni Foureira. El gesto de Eric Saade, representante sueco en Eurovisión 2011, en apoyo a Palestina ha desatado una polémica que ha sacudido el certamen musical más allá de su escenario. El cantante sueco portaba un pañuelo palestino en su mano, un gesto que ha recibido tanto aplausos como críticas.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) no tardó en reaccionar ante la elección de Saade, calificando su gesto como inapropiado. "Nos parece triste que utilice su participación de esta manera", señaló Ebba Adielsson, productora ejecutiva del festival en Malmö, sobre el complemento que el cantante escogió para su actuación. Además, las cuentas oficiales de TikTok e Instagram del festival han censurado su actuación al no incluirla junto al resto.

En medio de la controversia, Eric Saade ha dado un paso adelante para explicar el significado personal del pañuelo palestino que llevaba consigo. Según el cantante, el pañuelo fue "un regalo de su padre cuando era niño", como un recordatorio constante de sus raíces familiares. "Entonces no sabía que algún día se llamaría 'símbolo político'", comentó Saade. Además de explicar su gesto, Saade ha lanzado duras críticas contra la UER, a la que acusa de racismo. "La UER parece encontrar controvertida mi etnia", afirmó el cantante, de origen palestino. Para Saade, la reacción de la organización es un claro ejemplo de discriminación política.

Esta no es la primera vez que Eric Saade expresa su descontento con Eurovisión. Previamente había manifestado su oposición a la participación de Israel en el certamen y había criticado la prohibición de banderas palestinas en el público. Sus palabras anteriores y su gesto en el escenario han llevado a Saade a calificar a la organización del certamen como "vergonzosa".