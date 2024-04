Malmö, sede de Eurovisión, bastión sueco pro palestino, un peligro para la seguridad

Las dudas siguen planeando sobre la celebración en mayo del 68 Edición del Festival de la Canción e Eurovisión. En esta ocasión lejos de los propios concursantes o canciones, la problemática radica de nuevo en Israel y Palestina, y se ha filtrado que algunos responsables de la televisión pública sueca, organizadora del evento, la Sveriges Television AB (SVT), reniega de la elección de Malmö como ciudad sede, por ser un enclave pro palestino, en plena protesta por la participación de Israel en la edición de este año, y un polvorín para la seguridad.

Según se sabe, uno de los productores de radio más conocidos de la radio pública israelí, Yigal Ravid, mencionó hoy en un programa de la radio pública KAN que miembros de la emisora ​​sueca admitieron ante la delegación israelí que la elección de Malmö como ciudad anfitriona de Eurovisión 2024 fue aparentemente un error . Para SVT y la Unión de Radiodifusión Europea (UER), organizadora de Eurovisión, elegir Malmö como sede del 68º Festival de Eurovisión está resultando ser un importante riesgo para la seguridad . En la ciudad viven más de 70.000 musulmanes perfectamente integrados y es ampliamente considerada como la ciudad más pro palestina de la nación, con numerosas manifestaciones antiisraelíes que ocurren literalmente todos los días.

Y es que la ciudad se prepara para albergar durante toda una semana fans de Eurovisión de alrededor de 80 países, que se reúnen para festejar, celebrar y seguir la competición en directo en el Malmö Arena . La policía ha tenido que aumentar la seguridad y el número de efectivos para estar atentos a las manifestaciones que se suceden contra la participación de Israel. Nils Norling , portavoz de prensa de la policía de Malmö, ha dicho que “para la policía, Eurovisión es una operación muy grande. En este comando participa gran parte del personal de la policía de Malmö. También tenemos mucha gente de otras partes de la Región Sur y recibiremos refuerzos de otras partes de la policía sueca a lo largo de la semana”.

Sin embargo parece que los organizadores y las autoridades se han dado cuenta del carácter urgente que ha surgido de reforzar esa seguridad, y la policía sueca está buscando ahora la ayuda de la policía danesa y noruega para reforzar la operación. Nils añadió: “Vemos muy positivamente su llegada. No sólo nos brinda alivio sino también la oportunidad de capacitarnos y trabajar juntos, fortaleciendo la cooperación policial nórdica. Todos los agentes de policía extranjeros serán supervisados ​​por agentes suecos”. La colaboración entre la policía noruega , sueca y danesa ya se ha producido antes. La policía sueca ha apoyado a sus colegas daneses en Dinamarca y la policía noruega ha asistido en partidos de fútbol en Estocolmo .

Nils Norling no ha querido revelar cuántos agentes de policía (suecos , noruegos y daneses) participarán en el mando durante Eurovisión bajo la precaución de que "no debemos exponernos a que nos identifiquen". El portavoz advirtió que los residentes y turistas ocasionales en Malmö notarán una importante presencia policial en la ciudad durante la semana de competición. Por toda la ciudad se realizan actividades relacionadas con Eurovisión . En el Malmö Arena se celebran eventos casi a diario, con finales y semifinales y ensayos dobles por delante, pero de momento no hay temor: “Podemos asegurar a todos en Malmö que habrá muchos agentes de policía. Las personas que viven y visitan Malmö deberían poder concentrarse en el festival público. La policía se encargará del trabajo de seguridad”.