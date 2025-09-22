Laura Madrueño desvela cómo se vivió el boicot a la primera gala de 'Supervivientes All Stars': "Se hizo eterna"

La primera gala de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' pasará a la historia del reality por un comienzo de lo más accidentado, después de que parte de la comunidad garífuna de los Cayos Cochinos boicoteara el programa con protestas e impidiendo los saltos desde el helicóptero. Los manifestantes alegaban que las grabaciones suponían un riesgo para la tortuga carey, especie en peligro de extinción.

Cuarzo, productora del programa, emitió un comunicado asegurando que cada año cuenta con la autorización del Gobierno de Honduras y que recientes estudios científicos habían revelado que no ha habido anidación de tortugas en los últimos 20 años.

Tres semanas después, la presentadora del programa encargada de realizar las conexiones en directo desde la playa, Laura Madrueño, ha contado en una entrevista con el medio 'verTele' cómo vivió esos momentos desde dentro y que define como muy complicados.

"Era algo que se nos escapaba a nosotros totalmente de todo tipo de guion, y esa incertidumbre hace todavía que todo sea más difícil", ha comenzado explicando, añadiendo que existía "mucha tensión en todo el equipo y la gala se hizo eterna".

La periodista nacida en Madrid ha narrado lo que cuesta enfrentarse a ese tipo de situaciones cuando la escaleta que el equipo tenía preparada desde un principio ya "no vale de nada" porque, ante la presencia de los manifestantes, ellos tampoco podían "hacer nada". "Esperemos que nos dejen hacer el programa el tiempo que estemos aquí", ha deseado.

Mientras el grupo étnico ocupaba la playa y se ataban a una boya en alta mar en los Cayos Cochinos, la incertidumbre también se trasladó al plató de la cadena con sede en Fuencarral, donde Jorge Javier Vázquez intentaba reconducir la situación e informaba que se habían visto obligados a cancelar la zona de juegos hasta nuevo aviso.

La comunicadora también ha desvelado cómo fueron los momentos previos a las conexión para estar en continúo contacto: "Hablamos previamente que teníamos muchas ganas de conectar. Luego no hablamos porque acabamos los dos muy agotados".

"Yo recuerdo estar en La Palapa sin saber ni la hora que era, no tenía referencia de si era de día o de noche. Pasaba el tiempo y al final íbamos improvisando constantemente entre Madrid y aquí, que eso es también complicado de irlo gestionando, así que fue muy duro para los dos", ha apuntado.