Steve Carell y su vuelta a la televisión en 2025

Steve Carell regresa a la televisión en 2025 con una fuerza inusitada, reafirmando su estatus como uno de los actores más versátiles y queridos del panorama audiovisual contemporáneo. Tras varios años en el cine y roles limitados en televisión como "The Patient" (2022), este año marca un verdadero renacimiento televisivo para Carell con dos series y una película que han generado enorme expectación tanto en medios como entre los fanáticos.

El primer plato fuerte de su regreso ha sido "The Four Seasons", una serie de ocho episodios estrenada en Netflix el 1 de mayo de 2025. Escrita y co-creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, la producción adapta la película homónima de 1981 y reúne de nuevo en pantalla a Tina Fey y Steve Carell, dúo recordado por su química en "Date Night". En la trama, Carell encarna a Nick, uno de los tres hombres casados de un grupo de amigos que enfrenta crisis matrimoniales a lo largo de cuatro vacaciones durante un año. El personaje de Nick brilla particularmente al desencadenar la tensión central de la historia: tras 25 años de matrimonio, abandona a su esposa y se presenta en una escapada con una pareja mucho más joven, generando situaciones tan cómicas como emocionalmente intensas. Sin embargo, el giro dramático llegó en el inesperado final de la temporada, cuando Nick muere en un accidente de esquí. La decisión de eliminar al personaje fue tan sorpresiva para el público como para la propia Tina Fey, quien admitió públicamente que podría haber sido “el mayor error de su carrera”, aunque no descarta la posibilidad de que Carell reaparezca en flashbacks si la serie es renovada para una segunda temporada.

El segundo gran proyecto es una serie original de HBO aún sin título revelado. Esta comedia, fruto de la colaboración entre Bill Lawrence (Ted Lasso) y Matt Tarses (Scrubs), se ambienta en el ficticio Ludlow College. Aquí, Carell interpreta a un autor que lucha por reconectar con su hija adulta en un campus universitario. La serie, de diez episodios y media hora de duración cada uno, fue filmada en 2025 y cuenta también con Charly Clive, Danielle Deadwyler y Phil Dunster en el reparto. La expectativa es alta, tanto por su potencial emotivo como por la combinación de talentos involucrados, y se espera que sea uno de los grandes estrenos televisivos del año para HBO.

Como broche, Carell protagoniza "Mountainhead", una película satírica lanzada por HBO/Max el 31 de mayo de 2025. Dirigida por Jesse Armstrong (Succession), el filme muestra a Carell como Randall, uno de cuatro millonarios reunidos en un retiro alpino durante una crisis global. La cinta explora, con humor ácido, temáticas como el poder de la tecnología, la desinformación digital y la desconexión de las élites frente a los problemas reales del mundo.