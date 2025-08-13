Marta Flich se decanta por el proyecto de RTVE y presentará un magacín en las tardes de La 1

Tras seis años vinculada a Mediaset y consolidada como presentadora de 'Todo es Mentira' durante los meses de verano, la también actriz y economista Marta Flich decidía decir adiós en el mes de abril para comenzar una nueva etapa. Unos meses después, la conductora de televisión aseguraba tener varias ofertas interesantes sobre la mesa y parece que finalmente se ha decantado por una de ellas.

Según avanza este miércoles 'verTele', Marta Flich ha aceptado la propuesta de RTVE para ponerse al frente de un nuevo magacín que compartirá productoras con el programa vespertino de Jesús Cintora, 'Malas Lenguas', al estar producido en colaboración con La Osa Producciones y Mediapro.

El formato, que llevará por nombre 'Directo al grano', es la gran apuesta de la cadena púbica para las tardes de La 1, aunque todavía se desconoce la franja horaria en la que se emitirá y si competirá con los que hasta ahora habían sido sus compañeros en el programa liderado por Risto Mejide en Cuatro.

En las últimas semanas, la presentadora había adelantado que lo que más le interesaba era el infoentretenimiento y que su preferencia residía en los formatos diarios y en directo, algo que se ajustaba mejor con su perfil y energía. Unas preferencias que parecen que se han fusionado en el nuevo programa del primer canal de la cadena pública.

Futuro negro para 'La Pirámide'

La llegada de 'Directo al grano' con Marta Flich provocará un cambio en las tardes, que hasta ahora están conformadas por 'Malas Lenguas', 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'La Pirámide' y 'Aquí la Tierra', aunque en la última semana se ha redoblado la apuesta por el magacín de actualidad de Jesús Cintora y su segunda emisión simultánea en La 1 y en La 2 ha provocado la cancelación del concurso que presenta Itziar Miranda hasta este jueves.

A este respecto, 'verTele' también ha adelantado que las grabaciones de 'La Pirámide' cesaron el pasado 6 de agosto y los famosos que tenían prevista su participación ya han sido avisados. De esta manera, el concurso finalizará su breve andadura antes de lo previsto y su última entrega podría llegar a mediados de septiembre.