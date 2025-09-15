Perico Delgado señala directamente a Pedro Sánchez tras los incidentes ocurridos en Madrid durante la etapa final de La Vuelta

Madridfue testigo ayer de un trágico final anunciado para una de las competiciones nacionales más prestigiosas de nuestro deporte. La Vuelta a España tuvo que vivir un final abrupto a su llegada a Madrid y la dirección de la tercera grande en el mundo del ciclismo decidió neutralizar los tiempos y dar por finalizado el recorrido a 56 kilómetros de la meta, antes de llegar al circuito dentro de la capital de nuestro país. Con 22 policías heridos y dos detenidos, la imagen internacional de España ha quedado mermada y la búsqueda de culpables no cesa. Una de las personas más críticas ha sido Perico Delgado, ganador de La Vuelta en tres ocasiones y vencedor del Tour de Francia, es una de las voces más famosas de nuestro ciclismo, retransmitiendo para RTVE los grandes eventos del mundo de las ruedas desde el año 2000. Ayer, el ciclista segoviano fue muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez y con las políticas de Unidas Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, culpándolos a ellos principalmente del caos vivido en Madrid durante la tarde de ayer.

“Que tristeza más grande! Un presidente del gobierno apoyando las manifestaciones violentas. Él y sus socios (Podemos, Bildu y partidos nacionalistas...) que tanto protestan en La Vuelta, llevan gobernando durante años y vendiendo armas a Israel. Eso tal vez no les dé vergüenza” publicó el segoviano en su perfil de X (antiguo Twitter) aunque no fue la única declaración incendiaria que dejó Perico Delgado, ya que minutos más tardes al medio de comunicación OK Diario, espetó que estás situación “es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país”. “Que no finalice la Vuelta a España para los manifestantes será un orgullo, será bueno si mañana mismo se acaba la guerra o no matan a más gazatíes. Al final han generado violencia contra violencia y han demostrado que así no va a acabar nunca la guerra de Gaza. Es algo lamentable que daña la imagen de la Vuelta y de España. El Gobierno español es quien tiene la culpa”, sentenció el comentarista del ente público, quien no se cortó un pelo a la hora de señalar en una de las tardes más oscuras del deporte español de los últimos años.