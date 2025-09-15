Nuria Roca pone el foco en Netanyahu tras lo ocurrido en la etapa final de La Vuelta: "No sé si tomará alguna decisión"

Madrid fue testigo ayer de un trágico final anunciado para una de las competiciones nacionales más prestigiosas de nuestro deporte. La Vuelta a España tuvo que vivir un final abrupto a su llegada a Madrid y la dirección de la tercera grande en el mundo del ciclismo decidió neutralizar los tiempos y dar por finalizado el recorrido a 56 kilómetros de la meta, antes de llegar al circuito dentro de la capital de nuestro país. Con 22 policías heridos y dos detenidos, la imagen internacional de España ha quedado mermada y la búsqueda de culpables no cesa. Todo este desastre en la capital española se produjo mientras que laSexta emitía el episodio dominical de ‘La Roca’, el magacín de actualidad política y social que desde esta temporada ocupa la franja vespertina del segundo canal de Atresmedia tanto sábados como domingos. Su maestra de ceremonias, Nuria Roca, decidió saltarse el guion tras visualizar lo acontecido ayer en Madrid y como viene siendo habitual en ella, no dudó en ofrecer su punto de vista y destacar que “estás imágenes darán la vuelta al mundo”.

“No sé si pensáis que realmente van a tener efecto estas protestas porque, si lo tiene, entiendo que están bien empleadas”, comentaba la presentadora de ‘La Roca’ que acto seguido ponía el foco en los políticos tras el caos vivido en la capital de España. “Estas imágenes las verá Netanyahu, no sé si tomará alguna decisión. Ojalá pongamos algún tipo de solución al conflicto. Pero, después de esto, ¿qué va a pasar? Los que tienen que tomar decisiones son los políticos. Estaría muy bien que estas protestas se desplazaran a otro lugar”, se posicionaba así la presentadora valenciana, que dejaba claro su postura sobre esta polémica que puede marcar un antes y un después sobre nuestra imagen internacional y la forma de gestionar eventos de esta magnitud.