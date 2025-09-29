'¡Vaya fama!' se agarra a Montoya para evitar el desastre de audiencia

La crisis de audiencia en las sobremesas de Telecinco no da tregua, y "¡Vaya fama!¡" se ha convertido en el nuevo quebradero de cabeza de Mediaset. Estrenado hace casi un mes como reemplazo de 'Socialité', el programa conducido por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez no ha conseguido levantar cabeza, moviéndose en cifras preocupantes que lo dejan por debajo incluso de su competencia directa en TVE.

Con datos tan bajos como un 6,7% de share y apenas 364.000 espectadores, la dirección ha decidido actuar. ¿La solución? Fichar a José Carlos Montoya, uno de los rostros más explosivos de la televisión reciente, con la esperanza de que su tirón mediático consiga dar un giro al formato y captar la atención perdida del público.

Montoya, que se dio a conocer en "La isla de las tentaciones" y se consolidó en "Supervivientes", vuelve a los platós tras dos meses de retiro por salud mental. Su regreso a Telecinco no es casual: el andaluz ha sabido cultivar una base de seguidores fieles gracias a su autenticidad, su espontaneidad y su facilidad para generar titulares. Ahora, se embarca como reportero en un programa que necesita urgentemente una chispa.

"La palabra 'reportero' es 'pueblo', y me hace ilusión porque me gusta que la gente me cuente el chisme", declaraba Montoya al incorporarse a "¡Vaya fama!¡". Su estilo directo, desenfadado y sin filtros puede ser exactamente lo que el programa necesita para romper con la frialdad que lo ha mantenido en segundo plano desde su estreno.

Más allá del espectáculo, el fichaje de Montoya tiene también un componente emocional. Tras un año de altibajos personales y mediáticos, el joven de Utrera busca reencontrarse consigo mismo, poner en valor su evolución personal y profesional, y demostrar que su presencia en televisión no es flor de un día. En palabras del propio Montoya: "El mensaje del brillo tiene que ver con ir donde uno es feliz".

¿Será suficiente este golpe de efecto para salvar a "¡Vaya fama!¡"? El tiempo lo dirá. Por ahora, lo que está claro es que Telecincoha decidido apostar fuerte por el carisma de uno de sus personajes más virales para resucitar una franja que parece maldita. Montoya ya ha vuelto. Ahora le toca al público decidir si también vuelve la audiencia.