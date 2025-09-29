Galas OT 2025: cuándo son y dónde ver online

La espera para los fans de Operación Triunfo llegó a su fin el pasado 15 de septiembre con el estreno de la nueva edición de la academia más famosa de España: 'OT 2025'. La esperada Gala 0 marcó el comienzo de una edición llena de talento, donde 18 aspirantes seleccionados tuvieron que conseguir su pase a la Academia. Sin embargo, como en otras ediciones, sólo 16 concursantes disfrutarán de la experiencia al completo.

Dos semanas después del estreno, los triunfitos se enfrentan a las primeras nominaciones y la defensa de los nuevos temas de la Gala 2 ante el nuevo jurado, compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero. Aun así, hay muchos que aún no saben dónde ver el fenómeno musical más famoso de España, que cada lunes retransmite en directo para más de cinco países.

Cuándo ver en directo 'OT 2025'

Esta nueva edición de Operación Triunfo seguirá la estructura de otras ediciones anteriores. Los lunes a las 22:00 horas se retrasmiten en directo las galas, donde se podrán ver las actuaciones, valoraciones del jurado y los profesores y, las salvaciones y nominaciones de la semana. Sin embargo, no es el único contenido que ofrece 'OT 2025'.

De martes a sábado, tiene lugar el programa 'Conexión OT' en el que Miriam Rodríguez, concursante de OT 2017, hace un resumen del día a día de los concursantes dentro de la academia. Desde ensayos o entrevistas hasta los esperados repartos de temas cada martes a las 10:00 horas o los pases de micros, los jueves y sábados a las 20:00 horas.

Dónde se puede ver 'OT 2025'

Cómo la anterior edición de Operación Triunfo, 'OT 2025' se emite a través de la plataforma Amazon Prime Video, donde los suscritos pueden disfrutar del contenido más deseado de la edición. Desde las galas, los pases de micros o el reparto de temas, podrás ver el contenido tantas veces como quieras, en directo o en diferido. La suscripción mensual estándar es de 4,99 euros y sin anuncios, de 6,98 euros.

No obstante, para los más fieles al programa, la Academia sigue retransmitiendo en directo 24 horas por su canal en YouTube, lo que permite seguir a tiempo real lo que hacen los triunfitos, desde cualquier parte y totalmente gratis. Además, a través de sus diferentes canales en redes sociales, Operación Triunfo sube contenido a diario sobre las novedades dentro de la Academia, así como curiosidades sobre los concursantes.