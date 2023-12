«Los asientos no son relevantes, sino que exista una cultura que dé voz al talento diverso»

El perfil de María González-Adalid es algo atípico en banca, ya que es abogada de formación. Se incorporó en 2006 a la Asesoría Jurídica de Deutsche Bank y, desde entonces, no ha parado de crecer en distintas áreas de negocio de la entidad hasta ser nombrada en octubre 2022 Country Chief Operating Officer de Deutsche Bank España y, desde hace unos meses, también de Private Bank en Italia, España y Bélgica. Comprometida con poner en valor el papel de la mujer en el sector financiero, es la representante del banco en el Comité de la Mujer de la Asociación Española de Banca y forma parte de la red "Women in Banking", una iniciativa para ayudar a visibilizar el talento femenino en la industria bancaria en España.

¿Qué papel juega la mujer en Deutsche Bank?

Es muy importante. De hecho, más de la mitad de los empleados del banco son mujeres. En cuanto a puestos de responsabilidad, el objetivo del grupo es alcanzar el 35% de mujeres directivas en 2025. En España, llevamos muchos años sembrando, y el porcentaje ya se sitúa en el 39,4%. En el Consejo de Administración y en Comité Ejecutivo, la presencia femenina es incluso mayor, del 45%, y en el Comité de Operaciones ya hay mayoría de mujeres. Sin embargo, los asientos no son relevantes, sino que exista una cultura corporativa que dé voz al talento diverso, y que se extienda a toda la cadena de valor y no solo a áreas concretas.

¿Cómo aplican las políticas de conciliación?

Uno de los grandes retos de la organización es permitir que la maternidad no suponga un obstáculo para desarrollar una carrera. Yo misma tengo tres hijos y, si un día tengo que llevar a uno al médico, lo hago. Son cosas que se deben facilitar de una forma natural.

¿Qué aporta la mujer a la industria bancaria?

Creo que estamos acostumbradas a tomar las decisiones de manera ágil, pero buscando la inclusión y la participación en los procesos. También tenemos una gran empatía con el cliente y con otros miembros de la organización, algo que es un gran activo.

Pero todavía nos vendemos peor, ¿no cree?

Es importante que las mujeres dediquemos tiempo al "networking", a establecer relaciones. En mi caso, he sido bastante disciplinada. No puedo negar que me gusta estar en casa con mi familia, pero siempre procuro hacer un hueco en mi agenda para atender a esas interacciones que me aportan cosas no solo a mí misma, sino también al banco y a la calidad de mi trabajo. Eso es algo que hacen de manera más natural los hombres, pero creo que ya estamos aprendiendo.

¿Es partidaria de las cuotas?

Es una herramienta útil, pero, por la evolución natural, ya no serán necesarias en el futuro.

Usted forma parte también del Comité de la Mujer de la AEB y de la red "Women in Banking", ¿en qué consisten estas iniciativas?

"Women in Banking"es un proyecto impulsado por varios bancos, entre ellos Deutsche Bank, y que cuenta con el apoyo de la AEB. Recientemente, se ha constituido como asociación y se ha nombrado presidenta de honor a Alejandra Kindelán que, además, lidera el Comité de Mujeres en la Banca. Ambas son iniciativa que buscan promover el papel de la mujer en la industria bancaria, dando visibilidad al talento femenino e inspirar a las nuevas generaciones a través de modelos de referencia.

¿Qué papel debe jugar el sector bancario en la sociedad?

Los bancos tenemos que predicar con el ejemplo y ser exigentes tanto en los temas medioambientales, como sociales y de gobernanza. Tenemos que devolver a la sociedad con nuestro compromiso lo que estamos recibiendo de ella. Es importante dedicar tiempo, recursos y esfuerzo a comunicar lo que se hace como sector y que nuestras iniciativas no pasen desapercibidas, porque de esa forma remarcaremos el papel positivo que juega esta industria en el desarrollo de la sociedad.