Sube el Índice de Cuellos de Botella del Banco de España

El Índice de Cuellos de Botella (SBI, por sus iniciales en inglés) ha sobrepasado el nivel alcanzado en marzo de 2021, cuando se produjo el encallamiento del buque "Ever Given", que bloqueó el canal durante seis días el Canal de Suez. Se trata de un índice que puede calcularse con frecuencia diaria, lo que permite realizar un análisis en tiempo real de las tensiones en las cadenas de suministro. No obstante, la crisis actual tiene, de momento, un impacto limitado. Si bien se ha incrementado, sobre todo en la eurozona, desde mediados de diciembre, se mantiene muy por debajo de los máximos registrados durante la pandemia.

La actual debilidad de la demanda global y la ausencia de congestión en la industria logística y en las cadenas globales de suministro antes del episodio actual habrían contribuido a esta contención de los cuellos de botella. Las estimaciones disponibles apuntan a que el impacto de las tensiones del mar Rojo sobre la inflación sería, por ahora, muy reducido. No obstante, a diferencia del episodio del "Ever Given", hay mucha incertidumbre sobre cómo evolucionará la crisis, que podría ir a peor. Por ello, la institución insiste en que hay que vigilar de cerca la situación. "Nuestro índice de cuellos de botella facilita este seguimiento y constituye un instrumento importante para el análisis de la coyuntura y de las perspectivas económicas", indica Francesca Viani en el Blog del Banco de España.

Desde mediados de diciembre, las tensiones en Oriente Medio están afectando al transporte marítimo de mercancías. La principal ruta afectada es el canal de Suez, por donde transita un 30% del tráfico global de contenedores. Los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a los buques de carga en el mar Rojo hacen arriesgado el tránsito por la zona y han elevado el coste de los seguros. Ante esta situación, gran parte del tráfico marítimo se está desviando a otras rutas alternativas que rodean África. Como consecuencia de ello, el tráfico en el mar Rojo se ha reducido en un 40% desde el inicio de la crisis y los tiempos de navegación y los costes de transporte se están incrementando.

En este sentido, el Índice Báltico Seco ha subido más de un 10% desde el pasado 16 de septiembre, que muestra el precio diario del transporte marítimo de mercancías.