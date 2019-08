El día que Francisco cantó para el nacotraficante Pablo Escobar

Ya se sabe que en “Ver a cenar conmigo Gourmet Edition” los famosos tienen que demostrar sus dotes culinarias pero, por lo general, a lo que se dedican es a criticarse entre sí y a sacar pecho de sus hazañas. Con Olvido Hormigos, Rosa López, Olfo Bosé, Aless Gijaba y Raquel Revelta como invitados, el cantante empezó a contar sus hazañas musicales. Que si “Latino” por aquí “Latino por allá hasta que llegó el bombazo: Francisco fue contratado por Pablo Escobar para cantar en uno de sus cumpleaños. A Rosa no le impresionó porque creía que era un político, pero a muchos espectadores sí. “Mi representante me dijo que me iban a pagar mil dólares cada vez que cantase “Latino”. Ha sido la única vez que me han pagado por cantar bises”.

Para darle aún más relevancia al asunto, ocurrió en 1984, afirmó que el año anterior había contratado a los “Rolling Stones”.