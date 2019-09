El surrealista accidente de Mercedes Milá

La presentadora quería celebrar que tenía 50.000 seguidores en Instagram cogiendo higos chumbos, pero la alegría se enfrió a causa de un accidente por el que terminó en el hospital. Milá estaba en esta particular labor, que en teoría no tiene ningún riesgo, cuando se cayó. “Me he caído cogiendo higos chumbos para celebrar los 50.000”, escribió en su cuenta. Pero como buena periodista quiso hacer a través de las redes sociales un “minuto a minuto”. Así, informó que se iba a un centro sanitario “porque estoy sangrando demasiado”. “Vamos al hospital, seguiré informando”. Primero mostró cómo le limpiaban la herida ante de darle los puntos y luego un vídeo sobre de qué manera se lo cosían advirtiendo de que no era recomendable para los más aprensivos: “A mí no me afecta nada pero mi sobrina y community manager me ha dicho que le parece muy gore. Si sois como ella y os dan angustia estas cosas...”.- La presentadora ya está en su casa