10 consejos para tu primera vez en Tokio

Tokio supone una visita imprescindible para viajeros ávidos de nuevas experiencias. El contraste cultural y la riqueza histórica que aguarda esta capital asiática supone un "must" para los aventureros de 2024. Tokio abraza tradición y modernidad, quizá por ello, ocupa el cuarto puesto de los destinos urbanos más atractivos del mundo. Taeko Ueda, representante de Turismo de Tokio en España nos desvela los 10 "tips" fundamentales para una primera incursión en la gran urbe nipona.

Del aeropuerto al centro

Una vez que se pisa suelo tokiota en un primer vuelo, puede parecer algo complicado, pero no lo es, por eso, Taeko Ueda nos informa de que Tokio cuenta con dos aeropuertos principales: Haneda, el aeropuerto internacional de Tokio, y Narita, más alejado del centro pero con muy buenas conexiones aéreas. Desde cualquiera de ellos se tiene la posibilidad de llegar al centro, ya sea en Airport Limnousine, que pasa por los principales hoteles de Tokio, o en Narita Express y Keisei Skyliner desde Narita, y diferentes opciones de trenes desde Haneda.

¿Si no hablo inglés o japonés?

Como pasa en todos los países, si no se sabe inglés o japonés a día de hoy no hay ningún problema puesto que existen muchas aplicaciones que ayudan instantáneamente con la traducción de textos. Además, algo destacable de los japoneses es que son muy amables y siempre van a hacer todo lo posible por ayudar al viajero.

¿Qué moneda se usa?

En cuanto al cambio de moneda, es muy sencillo, ya que en los propios aeropuertos se puede hacer el cambio, pero también se puede sacar dinero con tarjetas extranjeras en los ATM (cajeros automáticos) de Seven Eleven, una cadena de tiendas de artículos básicos de alimentación.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Tokio?

Disfrutar de un viaje a Tokio es posible en cualquier temporada del año ya que el clima es muy parecido a España y los gustos pueden depender mucho de cada persona. De hecho, invierno es una temporada más bien seca y apenas llueve. Pero es cierto que la explosión de color tanto de otoño como de primavera es un motivo más por el que viajar a la capital nipona, ya que en primavera florece el cerezo (hanami) y en otoño las hojas cambian de color (momiji).

¿Cuántos días se recomiendan para visitar la ciudad?

Como en todos los viajes dependerá de los días libres que tenga cada persona para poder disfrutar de sus vacaciones, incluso si se viaja exclusivamente a Tokio o si Tokio es parte del recorrido. Como recomendación, 4 o 5 días es el mínimo para recorrer de la capital nipona, ya que existen miles de atractivos turísticos reconocidos y otros que no lo son tanto y que también son imprescindibles para vivir en primera persona los contrastes de la capital. Además, desde Tokio es posible realizar excursiones a otras localidades como Nikko, Kamakura, Hakone, etc.

¿Cuál es el mejor lugar para un ''detox''?

Una vez en la capital no hay que perderse los lugares más destacados y reconocidos, por eso si se quiere parar un poco a disfrutar de un ritmo más pausado y de la belleza que rodea la capital es recomendable visitar los jardines japoneses, ya sean Rikugien, Hamarikyu o Koishikawa Korakuen.

El primero de ellos es un recinto muy cuidado que cuenta con un estanque de manantial en el centro y una colina artificial, sin olvidar la red de senderos que caminan hacia estampas de ensueño.

El segundo es un jardín del periodo Edo (1603–1868), que se ubica en la Bahía de Tokio y que tiene una casa de té que flota en agua de mar, asomando detrás los rascacielos de la ciudad.

Y el último de ellos, también construido en el periodo Edo, es uno de los más bonitos jardines de la capital que cuenta con una rica historia e influencia china. Senderos, estanques, piedras, árboles… una estampa de cuento.

¿Cómo puedo esquivar el turismo ''mainstream''?

Tokio también tiene lugares auténticos y serenos donde se respira calma. Shibamata, situado al noreste de Tokio a solo unas paradas de la estación de Ueno, es como viajar al pasado. Su calle principal cuenta con tiendas tradicionales y lleva al Taishakuten, que tiene imponentes puertas de madera, y a Yamoto-Tei, una joya arquitectónica donde degustar una taza de té verde en un entorno de postal de cuento. Por otro lado, Okutama es un entorno natural incomparable: montaña, cuevas de caliza y fuentes termales armonizan con la frondosidad de sus árboles, sin olvidar que la pesca, un paseo por la naturaleza o relajarse con un baño caliente son un must.

Vistas del Lago Okutama, en los alrededores de Tokio CEDIDA

¿La mejor panorámica?

Entre todos los lugares donde deleitar una bonita panorámica de la capital nipona destaca el monte Takao, además de por su naturaleza y sus bonitos colores por su panorámica al Monte Fuji si el cielo está despejado. También Odaiba al anochecer es un acierto, ya que es posible contemplar el skyline de Tokio. Por último, tanto los miradores del centro de Tokio como Shibuya Sky, el Mirador del Gobierno Metropolitano de Tokio, Tokyo Tower y Skytree son los lugares donde mejor se puede contemplar la ciudad de un vistazo.

¿Dónde comer?

Tokio es una ciudad gourmet, por lo que comer y beber es un arte y ofrece una selección gastronómica fascinante. Se puede comer en restaurantes ganadores de premios, restaurantes locales, lugares donde se ofrece cena y espectáculo, incluso donde se preparan ricos cócteles a la altura de un rascacielos con unas vistas sorprendentes. Pero un lugar que nunca decepciona, según Taeko Ueda, es Yokochi Izakaya, porque aparte de sushi, sashimi y templa, hay otro tipo de comida como tonkatsu, ramen, soba, udon y monja-yaki.

No fume por la calle

Algo que destaca en Tokio es que pese a ser la ciudad con más habitantes del mundo es una ciudad limpia. Tanto, que no hay papeleras por las calles y los viandantes llevan la basura consigo hasta que encuentran un lugar donde tirarlo o incluso se lo llevan a casa. Por otro lado, se tiene mucho respeto por la otra persona, por lo que no se habla por los móviles en transporte público para no molestar a la persona que está al lado. Además, existen lugares específicos para fumadores, por lo que no se fuma por las calles.