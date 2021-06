El “a por todas” del alcalde de Florencia

Nuestra vida ha cambiado, estamos desesperados, nunca pudimos imaginar vivir algo así, son algunas de las tantas expresiones de los florentinos cuando fueron pasando los meses y no daban crédito a lo que veían sus ojos, no lo terminaban de creer. La Plaza del Duomo, La Plaza de la Señoría, el Puente Viejo, La Galería de la Academia, La Basílica de Santa Maria Novella, la de San Lorenzo, las obras de Botticelli, Giotto, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Mantegna, Correggio, Lippi, Martini, Tiziano y Parmigianino, la obra maestra de Brunelleschi, el Palacio Pitti antigua residencia de los Medici, etc. etc. seguían sin ser contempladas por primera vez en décadas, todo estaba en silencio, como lo estábamos todos.

El Covid dejó vacío todo

El impacto de las ciudades que viven principalmente del turismo ha sido devastador. Las calles vacías en Toledo, la Puerta del Sol en Madrid sin un alma, los gondoleros de Venecia pasando el día charlando sólo entre ellos, nadie en la Fontana de Trevi, no tener a nadie delante de la puerta de acceso de la Galleria Borghese en Roma, la explanada del Louvre de París desierta... y así todo el planeta. En Florencia recorrer la ciudad sin toparse con nadie ha sido de las experiencias más duras jamás vividas, el centro de la ciudad es siempre un hervidero de turistas y de las personas que ofrecen servicios a los visitantes. Los florentinos han vivido lo mismo que todos en el planeta con la llegada de la pandemia, pero en una ciudad tan pequeña como la suya en donde la concentración de los turistas es enorme, ha sido devastador. Ahora van surgiendo iniciativas para recuperar la economía y la vida de una manera o de otra, no importa que la vida no sea la misma, pero la idea es ponerse en marcha y caminar ya.

Dario Nardella el cicerone de Firenze

El alcalde de Florencia, se ha echado la manta a la cabeza y ha dicho “Haré de guía turística para ayudar a Florencia”.

Un appello ai fiorentini più noti: ognuno di voi può sostenere il turismo della nostra città affiancando una guida turistica e accogliendo turisti da tutto il mondo. Carlo Conti e Chiara Francini hanno già aderito. Anche io farò la mia parte. Siete dei nostri? pic.twitter.com/NMvPOgknpx — Dario Nardella (@DarioNardella) June 8, 2021

Nardella lo ha hecho durante la presentación de la campaña Destination Florence Plus, la plataforma en donde se pueden encontrar más de cien hoteles con ofertas especiales y en donde se han sumado otros servicios. El Alcalde quiere dejar de estar metido en su oficina y salir a la calle para ayudar, para contar historias de su ciudad. Además de esta iniciativa tan original, han creado esta plataforma en donde se puede reservar paquetes para reservar habitaciones en hoteles y disfrutar de visitas originales. Si se reserva una habitación por medio de este programa, se tendrá derecho a una código promocional que ofrece descuentos hasta el 30% sobre una selección de servicios como tours, visita a los museos Uffizi por la mañana para evitar colas y hasta una paseo a caballo en la zona del Chianti con degustación de vinos, entre otros.

Florencia quiere volver a ser una de las ciudades más visitadas de Italia. Si quieres recorrerla de la mano del Alcalde lo podrás hacer, dentro de unos días se podrá realizar la reserva a través de la Associazione Muse y descubrirás seguramente algunos detalles que sólo su alcalde conoce.

Que no falten las iniciativas para recuperar lo que se ha perdido.