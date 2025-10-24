Almería Ciudad: experiencias y deporte en un cálido escenario

Cuando los termómetros comienzan a bajar en gran parte de la geografía nacional, la ciudad de Almería se mantiene impertérrita con una temperatura media de unos 24 grados durante todo el otoño, convirtiéndose en un refugio climático ideal para el viajero que busca vivir experiencias completas sin rastro de las prisas, el estrés y la masificación turística.

Unas condiciones climáticas y orográficas únicas, aderezadas de una planta hotelera de primer nivel, han convertido a la capital almeriense en estas fechas en punto de encuentro para los amantes de la vitalidad y el deporte. Buena prueba de ello es la séptima edición La Desértica 2025, una carrera organizada por La Legión con el apoyo del Ayuntamiento de Almería junto a otras instituciones que reunió el pasado fin de semana a 7.300 participantes dispuestos a desafiar sus límites en una de las pruebas de ultrafondo más duras y admiradas del calendario nacional. Convertida en una emocionante jornada, esta cita es la muestra de que la capital y la provincia almeriense son un escenario inigualable para la práctica del turismo activo y como sede ideal de concentraciones deportivas y entrenamientos al aire libre.

Modernas instalaciones

Esta idea se consolida con la apuesta municipal por la renovación y construcción de modernas instalaciones, como el futuro Complejo Deportivo Polivalente en el barrio de Costacabana, que contará con piscina cubierta y pistas polideportivas, así como el flamante Arena Center de El Toyo, una instalación deportiva especializada en deportes de playa que se construirá junto al Palacio de Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería, haciendo del deporte un motor de transformación urbana, social y turística. El nuevo Arena Center incluirá dos fosos de arena de 3.404 m² y 1.702 m², diseñados con árido seleccionado para garantizar las mejores condiciones para la práctica deportiva de rugby-playa, fútbol-playa, voley-playa, balonmano-playa y/o tenis.

La ciudad de Almería se alza por méritos propios como un polo de atracción de eventos deportivos nacionales e internacionales, pues El Toyo cuenta con todas las papeletas para convertirse desde el próximo verano en un icono del turismo deportivo azul y sede de equipos de numerosas disciplinas. Sobran los motivos, ya que a las buenas condiciones climáticas se suma su cercanía al aeropuerto y su excelente oferta hotelera y alojativa, a medio camino entre el mar y la montaña y a las puertas del Parque Natural de Cabo de Gata, reserva de la Biosfera.

Salida de La Desértica AYTO ALMERÍA LA RAZÓN

Y en línea de salida está también la futura Ciudad del Deporte de la Vega de Acá, un ambicioso proyecto multideporte junto al Mediterráneo para los amantes de la vida activa en la zona de expansión de la capital, y una gran vía cicloturista y peatonal de más de 17 kilómetros hasta el límite del término municipal en la Almadraba de Monteleva, en pleno Parque Natural.

Los amantes del turismo activo y de experiencias enriquecedoras encuentran todo lo que buscan en la ciudad de Almería: rutas de senderismo o en bicicleta, deportes de arena y náuticos, incluso en noviembre, como submarinismo, paddle surf o kayak, hasta un gimnasio móvil para acercar la actividad física a los ciudadanos, iniciativas que han sido reconocidas recientemente por la Fundación España Activa, cuyo fin es fomentar la práctica de la actividad física y el deporte en la sociedad, con el premio en la categoría «Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del Sector Público» por el compromiso del Ayuntamiento con la creación de una ciudad activa y más saludable.

En Almería la aventura deportiva se complementa con una buena dosis de cultura, ocio y gastronomía. Basta pasear la ciudad para empaparse de la alegría que irradia, repleta de bares y restaurantes en los que el tapeo es el deporte local más arraigado: grandes delicias en pequeños bocados que permiten saborear lo mejor del mar y de la huerta de Europa. Esos bocados se aderezan, además, con teatro, música en directo y exposiciones culturales que colman la agenda de la capital durante el otoño porque Almería es sol, playa... y mucho más.