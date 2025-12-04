La alta cocina manchega vuelve a brillar: Retama revalida su Estrella Michelin

Hay noticias que alegran a cualquiera que disfrute de la buena mesa. Y una de ellas llega desde Torrenueva, en Ciudad Real: Retama acaba de renovar su Estrella Michelin, un reconocimiento que confirma la madurez de un proyecto que apuesta por la cocina manchega desde una mirada actual y bien definida.

Retama forma parte de La Caminera Club de Campo y desde su apertura se ha convertido en un referente para quienes buscan una gastronomía con identidad. Aquí se cocina con producto local, se respeta la tradición y se trabaja con técnica precisa. Esa combinación ha sido clave para mantener la Estrella y seguir atrayendo a comensales de toda España.

Al frente de este proyecto está el chef Miguel Ángel Expósito, que apuesta por reinterpretar ingredientes emblemáticos de la región (como la caza, el aceite de oliva, el azafrán o las hierbas aromáticas) desde una sensibilidad contemporánea, pero sin perder el vínculo con la tierra. El resultado son platos reconocibles, sabrosos y pensados para disfrutarse sin complicaciones.

Detalle gastronómico de Retama Restaurante Retama

La experiencia se completa con la labor de la sumiller Vicenta “Pity” Rojo, cuya selección de vinos acompaña cada detalle del menú y potencia la parte emocional de la propuesta.

El sello personal de Miguel Ángel Expósito

Expósito atesora una trayectoria en cocinas tan destacadas como Mugaritz, Martín Berasategui o Can Jubany, espacios donde consolidó una base técnica que ahora pone al servicio del recetario manchego. Su estilo se caracteriza por un respeto total al producto y por una manera de cocinar que busca emocionar sin aditivos. Nada es recargado y todo tiene un sentido muy claro.

Ese enfoque explica que Retama se haya convertido en una de las paradas más recomendables para quienes viajan por Castilla-La Mancha en busca de gastronomía honesta y de nivel.

Chef Miguel Ángel Expósito Restaurante Retama

La Caminera, un entorno de 5 estrellas

La renovación de la Estrella Michelin también pone el foco en La Caminera Club de Campo, un hotel de 5 estrellas que ha sabido convertir la gastronomía en uno de sus principales atractivos. Su apuesta por el territorio, la sostenibilidad y la hospitalidad va de la mano de la filosofía de Retama, reforzando la coherencia de todo el proyecto. Además, el hotel suma dos Soles Repsol y el Premio Raíz Culinaria por su carta de vinos.

Situado en un entorno natural amplio y tranquilo, La Caminera ofrece servicios pensados para una escapada completa: desde su pista de aterrizaje privada hasta el campo de golf, las pistas de pádel y unas instalaciones concebidas para combinar confort y calma.

Con la renovación de su Estrella Michelín (obtenida por primera vez en 2022), Retama confirma que su camino es sólido y que su propuesta sigue evolucionando sin perder su esencia. Es uno de esos restaurantes donde la cocina se entiende desde el territorio, con personalidad propia. No hace falta nada más…

La Caminera forma parte de Salles Collection, un grupo de establecimientos que apuestan por experiencias cuidadas y memorables. Y Retama es un reflejo perfecto de esa filosofía: una cocina bien hecha, con raíces reconocibles y con un futuro que continúa apuntando alto.