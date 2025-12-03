Ocho medallas para Lácteos Martínez en la 37ª edición de los World Cheese Awards

En pleno corazón de Berna, convertida este año en la capital mundial del queso, la quesería riojana Lácteos Martínez ha vuelto a demostrar por qué lleva más de medio siglo siendo un referente en la artesanía láctea. Su participación en la 37ª edición de los World Cheese Awards se ha saldado con un resultado que pocos pueden presumir: ocho medallas –un Súper Oro, seis platas y un bronce– en un certamen que ha reunido 5.244 referencias procedentes de 46 países.

Entre todos ellos brilló con luz propia el Queso de Mezcla Curado “Etiqueta Roja”, una pieza emblemática de la casa, reconocida en 2023 como el Mejor Queso Madurado de Mezcla en los Premios Alimentos de España. Este 2025 ha vuelto a conquistar al jurado internacional alzándose con un Súper Oro, el máximo galardón que otorgan estos premios considerados los “Oscar del queso”. Para la quesería supone un reconocimiento especialmente simbólico: este queso cumplió medio siglo el pasado año y forma parte esencial de su identidad.

La edición celebrada en Suiza no ha sido una más. El volumen de quesos presentados ha crecido un 9 por ciento respecto al año anterior, aumentando la complejidad de las catas. 265 expertos de todo el mundo, entre chefs, maestros queseros, críticos gastronómicos y profesionales del sector, formaron los equipos encargados de evaluar cada pieza atendiendo a atributos como apariencia, aroma, textura, cuerpo y, por supuesto, sabor.

En este contexto competitivo, Lácteos Martínez no solo logró destacar, sino que reafirmó su trayectoria de excelencia: acumula premios en 17 ediciones consecutivas de estos galardones internacionales.

Queso Etiqueta Roja Los Cameros, Súper Oro World Cheese Awards Lácteos Martínez

El resplandor del Súper Oro

El Etiqueta Roja es uno de esos quesos que cuentan una historia. Elaborado con una mezcla delicada de tres leches (vaca, oveja y cabra), madura durante medio año en las cavas de la quesería, desarrollando una corteza natural fruto de los mohos de afinado y los característicos baños de aceite de oliva que definen la firma de Los Cameros. Su color amarillo pajizo, los pequeños ojos repartidos con precisión y su sabor equilibrado explican por qué esta referencia se ha convertido en un icono dentro y fuera de nuestras fronteras.

No es la primera vez que logra un Súper Oro; ya lo consiguió en 2010. Pero este nuevo reconocimiento llega en un momento muy especial, tras el lanzamiento de una edición limitada de su versión añeja, elaborada cada Navidad por el maestro quesero Javier Martínez.

Además, aparte del Súper Oro, el palmarés de Lácteos Martínez se completa con una selección de quesos que reflejan la diversidad y la filosofía de la quesería. Entre las seis medallas de plata, destaca el Queso de Cabra Semicurado Los Cameros, elaborado con leche de cabra 100% procedente de ganaderías de la Sierra de Cameros. Su sabor intenso y elegante, sus notas ácidas y su corteza natural bañada en aceite de oliva lo han convertido en una pieza muy apreciada por quienes conocen la tradición caprina de la zona. No es casual que este queso encarne el espíritu fundador de Jesús Martínez: respetar y apoyar a los ganaderos de la Rioja rural.

También han sido distinguidos con plata otras referencias elaboradas con mimo y tradición: el Queso de Mezcla al Romero Los Cameros, envuelto en un aroma fresco gracias a la hierba mediterránea; el Queso de Mezcla Semicurado Los Cameros, fruto de dos meses de curación y de un afinado tradicional; el Queso de Oveja Curado Los Cameros, una pieza de sabor pleno y avellanado con 180 días de maduración; y el Oveja Añejo Señorío de Cameros, que pasa más de un año en la cava subterránea adquiriendo una personalidad rotunda.

El sexteto de platas lo completa el Queso de Cabra Semicurado D.O.P. Queso Camerano, otro clásico en los concursos internacionales, elaborado exclusivamente con leche de cabra y protegido por una denominación de origen con siete siglos de historia.

La última joya del palmarés es el bronce otorgado al Queso de Cabra Curado D.O.P. Queso Camerano, una pieza muy valorada por su autenticidad: solo se elabora con leche de doce ganaderías riojanas y conserva la huella del molde trenzado, símbolo artesanal de la sierra de Cameros.

Unos quesos con mucha historia

Lácteos Martínez, cuyo origen se remonta a 1961, es una empresa familiar que mantiene su esencia mientras se abre al mundo. Desde Haro trabajan para combinar técnicas tradicionales –como el afinado francés con cortezas naturales– con la innovación necesaria para estar presentes en más de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Canadá o México.

Su filosofía es sencilla, pero firme: elaborar quesos con materia prima de calidad, cuidando cada etapa del proceso y manteniendo una colaboración estrecha con los ganaderos locales. Las certificaciones ISO 14000 e ISO 22000 avalan ese compromiso con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

Entre las marcas que integran la familia (Los Cameros, Cerro Lobos, Señorío de Cameros, Vega del Oja o El Estanque) hay un hilo conductor: el respeto por un producto que forma parte del patrimonio gastronómico riojano. Y ahora, con ocho nuevos premios internacionales, la quesería reafirma su posición como embajadora del buen queso español.