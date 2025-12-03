Brindis solidarios con los mejores vinos de la Ribera del Duero

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada 3 de diciembre recuerda la importancia de avanzar en inclusión, investigación y apoyo, Bodegas Protos celebró en Madrid, en la Fundación Pons, la X edición de su Brindis Solidario. Una cita que reafirma el compromiso de la bodega con las causas que mejoran la vida de quienes más lo necesitan, consolidándose como un referente en la promoción de la solidaridad y el impulso de proyectos con impacto social real.

El reconocimiento de esta edición recayó en Proyecto Alpha, una iniciativa que trabaja para mejorar la comprensión y el abordaje clínico del déficit de sarcoglicanos (LGMD-R3/4/5), una forma de distrofia muscular de cinturas, una patología rara, de origen genético y todavía sin tratamiento curativo. El proyecto, desarrollado por el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital Clínic de Barcelona, en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro Proyecto Alpha, avanza en la identificación de biomarcadores, la recogida de la historia natural de la enfermedad y la preparación de futuras terapias personalizadas. Su labor es un apoyo crucial para pacientes, familias y profesionales sanitarios.

El galardón, dotado con 10.000 euros, permitirá asegurar la continuidad de esta investigación hasta finales de 2026. La financiación cubrirá desplazamientos de pacientes, procesado de muestras biológicas y la consolidación de un registro nacional esencial para mejorar el diagnóstico precoz. Un impulso que llega en un momento clave para quienes conviven con esta enfermedad progresiva.

Lidia Torrent, una emocionada maestra de ceremonias

La ceremonia, celebrada en la Fundación Pons, estuvo conducida por la presentadora Lidia Torrent, embajadora de esta edición, quien se emocionó tras ver el vídeo del proyecto, un gesto que dejó entrever su empatía y su gran corazón.

Lidia Torrent, embajadora del X Brindis Solidario Bodegas Protos

El director general de Bodegas Protos, Carlos Villar, fue el encargado de entregar el premio. En su intervención, destacó “la importancia de apoyar proyectos que unen ciencia, humanidad y esperanza” y quiso reconocer el esfuerzo colectivo.

Más de 100 proyectos se presentaron a la convocatoria, y fue la ciudadanía, mediante votación online, la que decidió al ganador. Un gesto que refuerza el carácter participativo y social de esta iniciativa, que ya suma diez ediciones impulsando causas que mejoran la vida de quienes más lo necesitan.