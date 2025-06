Cuando el tiempo se detiene en el corazón de Sotogrande

Año tras año, España bate su propio récord en la ardua tarea de convertirse en el destino más visitado del mundo. La competencia es insaciable, pero el potencial de nuestro país resulta, simplemente, incontestable. A pesar de la friolera de recibir más de 88 millones de visitantes internacionales durante el pasado ejercicio, todavía quedan refugios turísticos en los que parece que el tiempo se detiene y el espacio se transforma en un verdadero oasis de paz y tranquilidad.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en la mítica urbanización de Sotogrande, en la provincia de Cádiz, compuesta por complejos residenciales rodeados de una espectacular zona verde, pues está abrazado por el Parque Natural de los Alcornocales zonas. En su interior emergen algunos de los clubes de golf más buscados de Europa, escuelas de polo, canchas de hípica y uno de los hoteles más exclusivos de nuestro país: SO/ Sotogrande SPA & Golf Resort, el primer y único alojamiento de esta sofisticada cadena internacional en España.

Caracterizada por su enfoque creativo del mundo del lujo, la compañía es sinónimo de exclusividad y de buen servicio, una filosofía que siente el viajero desde el primer minuto que pone un pie en sus instalaciones, donde cada pequeño detalle cuenta para que el huésped viva una experiencia completa sin fisuras. Y ese es el verdadero significado de la palabra lujo, cuando el tiempo se detiene y tan solo el sonido de los pájaros y de la brisa de los árboles interrumpen la idílica armonía de la escena.



Un cortijo único

Refugiado en la campiña andaluza,es el destino de referencia para quienes buscan una escapada que combine, perfecto para disfrutar tanto en familia como en pareja, ya que propone al viajero adentrarse en un verdadero cortijo andaluz de impolutas paredes blancas y techos altos en los que no falta de nada para vivir una. De hecho, donde hoy se levanta, antiguamente se encontraba el, un espacio que ahora se ha recuperado de mano de la artesanía local, el arte contemporáneo y una decoración escogida con mimo que logra transmitir una energía local muy especial. Aquí hay todo lo que pueda necesitar e imaginar para, romper con la rutina y dejar atrás las prisas y el estrés. Una vez en este maravilloso refugio, la única obligación es la de dejarse llevar y disfrutar.Y la tarea resulta bien sencilla gracias al buen hacer de unen cumplir con las expectativas del huésped, impecablemente atento a las necesidades del viajero y, casi siempre, con, ya que una de las características del resort es su apego a la tierra, algo que se deja sentir tanto en su personal como en la decoración y en la exquisita materia prima que da forma a los platos que proponen sus restaurantes.También ayuda a cumplir con la obligación de desconectar contar con unas instalaciones a las que no le falta absolutamente de nada:con toques artesanales y lujo moderno, todas con balcón o terraza privados para disfrutar de la brisa marina y los frondosos jardines; un modernocon más deque propone una experienciay en los que los niños también son bienvenidos a determinadas horas. Además, una completa zona dede última generación, a la que se unen numerosas propuestas que invitan a practicar deportes al aire libre o incluso realizar, bordan la idea de mimarse por dentro y por fuera.Estando en Andalucía, lo deresulta fácil, sobre todo cuando se apuesta por el. Y eso es justo lo que propone el restaurantedirigido por(chef con), un homenaje a la gastronomía andaluza con un toque sofisticado que no defrauda. Para algo más informal, merece la pena relajarse en, el «chiringuito» alrededor de la piscina que hace las delicias de los amantes de la, mientras queinvita a abrir boca con un cóctel, degustar tapas creativas e incluso bailar flamenco. Sin olvidar, con cocina internacional a cualquier hora del día.

Gracias a su ubicación privilegiada en el paraíso del golf, SO/ Sotogrande ofrece acceso a 18 hoyos, situados dentro de las instalaciones del resort, permitiendo a los huéspedes más golfistas practicar su swing a escasos metros de sus habitaciones y suites.

Y un poco más allá, no hay que perder la oportunidad de dejarse caer por La Reserva Club, un verdadero oasis de interior que presume de tener una auténtica playa rodeada de elegantes hamacas y chambaos con servicio completo de camareros tanto en las terrazas como en los 2.800 metros cuadrados de playa de arena. La experiencia resulta de lo más inspiradora, pues aúna privacidad, exclusividad y lujo a partes iguales donde, por supuesto, también se come de cine. El lugar para darse un homenaje gastronómico en este rincón es Ancala, que propone viajar por los sabores andaluces, deleitarse con la cocina nikkei, disfrutar de las especialidades ahumadas de Josper y donde es obligado decantarse por alguno de sus arroces.

